Veel fabrikanten hebben de afgelopen maanden een relatief betaalbare elektrische auto aangekondigd, waarmee de tijd van dikke elektrische voertuigen van ruim 100.000 euro voorbij lijkt te zijn. Welke modellen komen eraan, wat kosten ze en hoe ver kom je? Bovendien, hoe verhouden deze auto's zich tot het huidige aanbod elektrische voertuigen? Een overzicht.

2020 zou zomaar eens de geschiedenis in kunnen gaan als het jaar waarin de elektrische auto definitief doorbrak. Tot nu toe zijn het vooral de dure Tesla's en Jaguars, al dan niet gesubsidieerd met belastinggeld, die de dienst uitmaken rond 's lands laadpalen, wat niet zelden tot scheve gezichten leidt.

Daar komt mogelijk verandering in, want de relatief betaalbare elektrische voertuigen staat in de startblokken. In dit (voorlopige) overzicht laten we de modellen zien die het moeten gaan doen. De term 'betaalbaar' is natuurlijk arbitrair en persoonlijk, maar in dit geval leggen we de lat op 50.000 euro, nog vrij hoog dus.

De Kia e-Soul is een van de nieuwkomers voor 2020. (Foto: AutoWeek)

Actieradius niet zaligmakend

Een van de meest heikele punten van een elektrische auto: hoe ver kom je met een volle accu? Een hoofdpijndossier voor fabrikanten, want meer capaciteit betekent flink meer gewicht en fors hogere kosten. Een groter accupakket monteren is heel wat ingrijpender dan een grotere brandstoftank.

Dat verklaart dan ook waarom Mini zich geen zorgen maakt dat ze op deze lijst onderaan eindigen. De Mini Electric is voor stadsgebruik, zo redeneren ze, en waarom zou je dan de kosten opdrijven en het rijplezier verpesten om een actieradius te realiseren die in de praktijk toch amper wordt benut.

Maar wie wel op-en-neertjes naar Groningen of Maastricht maakt, doet er goed aan deze ranglijst nauwkeurig te bestuderen. Dat de Tesla Model 3 dit jaar zo snel doorstoot naar de hogere regionen van de verkoopstatistieken, is in dat kader dan ook heel begrijpelijk.

Door fabrikant opgegeven actieradius Volkswagen ID.3 550: 550 kilometer*

Kia e-Niro: 455 kilometer

Kia e-Soul: 452 kilometer*

Hyundai Kona Electric: 449 kilometer

Opel Ampera-e: 423 kilometer

Volkswagen ID.3 420: 420 kilometer*

Tesla Model 3 Standard Range plus: 409 kilometer

Renault Zoe: 390 kilometer*

Nissan Leaf 62: 385 kilometer*

Peugeot e-208: 340 kilometer*

Opel Corsa-e: 330 kilometer*

Volkswagen ID3. 330: 330 kilometer*

DS 3 E-Tense: 320 kilometer*

Peugeot e-2008: 310 kilometer*

BMW i3: 310 kilometer (i3s: "tot bijna 300 kilometer")

Hyundai Ionic Electric: 294 kilometer

Nissan Leaf 40: 270 kilometer

Skoda Citigo i-EV/Seat Mii Electric: 260 kilometer*

Volkswagen e-Up: 250 kilometer*

Mini Electric: 235 kilometer*

Volkswagen e-Golf: 230 kilometer

Honda-e: < 200 kilometer*

Smart EQ: 160 kilometer

*nieuw model

Prijzen lastig te vergelijken

Natuurlijk kun je prijzen niet zo eenvoudig vergelijken: specificaties, uitrustingsniveaus en segmenten zijn allemaal verschillend. Maar voor wie elektrisch rijden hoe dan ook het belangrijkste criterium vindt, laat onderstaande overzicht zien waar de drempels liggen.

De prijzen van de Honda, Skoda en Seat zijn nog niet bekend. Ook is er nog geen prijsindicatie voor de Peugeot e-2008. Tot slot is nog niet duidelijk hoe de Nederlandse prijsstelling van de Volkswagen ID.3 zich zal verhouden tot de prijzen in Duitsland. Daarnaast is de prijs van de vernieuwde e-Up nog niet gecommuniceerd.

Prijzen zoals vermeld op importeurssites Smart EQ ForTwo Coupé: 23.995 euro

Volkswagen ID.3 330: < 30.000 euro*

Opel Corsa-e: 30.990 euro

Mini Electric: 34.900 euro

Renault Zoe: < 35.000 euro

Nissan Leaf 40: 36.990 euro (37.290 euro in Nissan prijslijst)

Peugeot e-208: 36.250 euro

Hyundai Ionic Electric: 36.995 euro

Volkswagen ID.3 420: < 40.000 euro*

Volkswagen e-Golf: 41.005 euro

Hyundai Kona Electric: 41.595 euro

BMW i3: 42.300 euro

Kia e-Soul: 42.995 euro

DS 3 e-Tense: 43.190 euro

Opel Ampera-e: 44.779 euro

Kia e-Niro: 45.510 euro

Nissan Leaf 62: 45.850 euro

BMW i3s: 45.995 euro

Tesla Model 3 Standard Range Plus: 47.800 euro

Volkswagen ID3. 550: < 50.000 euro*

*prijsindicatie gebaseerd op de Duitse prijsstelling

Snelle levertijden van belang

Een groot deel van de genoemde modellen komt pas volgend jaar. Voor de EV’s die nu al te koop zijn, is het vaak lang wachten. Zo moet je voor een Hyundai Kona tien tot twaalf maanden wachten, wat − zo laat de importeur desgevraagd weten − dan wel een exemplaar van modeljaar 2020 betekent, met onder meer driefasen laden. Bovendien krijgt Nederland voor volgend jaar een groter aandeel van de productie toegewezen, zodat de importeur verwacht de levertijden te kunnen inlopen.

Meteen rijden kan met de Ioniq Electric, maar dan krijg je nog wel het uitloopmodel (de gegevens hierboven betreffen de aanstaande facelift). Voor concerngenoot Kia geldt een vergelijkbaar verhaal. Voor de e-Niro is een wachtlijst van negen tot twaalf maanden, de nieuwe e-Soul rolt in januari 2020 van de boot.

De aanscherping per 1 januari 2020 van de fiscale regeling voor (zakelijk gereden) elektrische auto's (van 4 naar 8 procent bijtelling en een verlaging van 50.000 euro naar 45.000 euro van het plafond van dat voordeel) maken het belang van snelle levertijden groter naarmate de jaarwisseling nadert.

De Hyundai Ioniq Electric werd onlangs opgewaardeerd. (Foto: Hyundai)

Veel modellen verspreid over 2020

De Volkwagen ID.3 420 komt "medio 2020" naar Nederland. Of de ID.3 330 en 550 datzelfde jaar nog volgen, is niet bekend. De elektrische Citigo van dochteronderneming Skoda komt al in januari naar Nederland. De Seat Mii verschijnt eveneens "begin volgend jaar", net als de Volkswagen e-Up.

De elektrische Mini is volgens moederbedrijf BMW "vanaf maart verkrijgbaar", net als de Opel Corsa-e overigens. Dat betreft echter een speciale introductie-uitvoering die geen 30.990 euro maar 34.999 euro kost. De voordeligere versie verschijnt in juli volgend jaar. Het elektrische model van Peugeot, de e-208, komt ook "in het tweede kwartaal van 2020" naar Nederland.

BMW belooft daarom de i3 binnen anderhalve maand te leveren; niet uit voorraad, maar op bestelling. Nissan levert de Leaf met de bekende 40 kWh-accu uit voorraad. De nieuwe 62 kWh-versie beloven ze voor het einde van het jaar, "mits op tijd besteld". Ook Renault zegt de nieuwe Zoe voor de jaarwisseling te kunnen leveren. Prijzen zijn echter nog niet bekend en volgen na de zomer.

Tesla kan de Model 3 ook snel leveren, niet alleen op bestelling maar inmiddels ook uit voorraad. De prijzen van deze voorraadmodellen beginnen echter pas bij 51.990 euro.

Straks mogelijk een van de beste aanbiedingen: de Skoda Citigo. (Foto: Skoda)

Het volledige artikel stond in AutoWeek 32.