Afgelopen maand zijn in ons land 33.810 nieuwe personenauto's op kenteken gezet. Dat is 6,4 procent minder dan in juli vorig jaar en daarmee lijkt de zwakte van de markt aan te houden.

Gemeten tot en met juli ligt het aantal registraties namelijk 10,2 procent lager, zo blijkt uit de maandelijkse cijfers van BOVAG, RAI en RDC. Dat is weliswaar een kleine verbetering ten opzichte van juni, maar nog altijd fors lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

Waar de Tesla Model 3 in juni nog verraste met een koppositie in de modellentoptien, heeft de Volkswagen Polo deze positie met 1.373 exemplaren nu overgenomen. De tweede plek was afgelopen maand weggelegd voor de Opel Crossland X, waar 975 stuks van op kenteken gingen. De Ford Focus eindigde als derde, terwijl de Volkswagen Golf en de Up de top vijf completeren.

Gemeten over de eerste zeven maanden van dit jaar gaat de Polo eveneens aan kop, gevolgd door de Ford Focus en de Tesla Model 3.

Meest geregistreerde modellen in juli Volkswagen Polo: 1.371 exemplaren

Opel Crossland X: 975 exemplaren

Ford Focus: 918 exemplaren

Volkswagen Golf: 787 exemplaren

Volkswagen Up: 697 exemplaren

Peugeot 108: 658 exemplaren

Ford Fiesta: 633 exemplaren

Kia Niro: 625 exemplaren

Volkswagen Tiguan: 616 exemplaren

Tesla Model 3: 590 exemplaren

