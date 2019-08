Volkswagen heeft de cabrioversie van de T-Roc gepresenteerd. De open cross-over is uniek in zijn soort en komt in het voorjaar van 2020 op de markt.

De kap van de T-Roc Cabriolet is in negen seconden ingeklapt en kan worden bediend tot snelheden van 30 kilometer per uur. Uiteraard lever je aan bagageruimte in. Van de 445 liter in de reguliere T-Roc blijft in de cabrio 284 liter over.

De nieuwe cabrio wordt leverbaar met een tweetal benzinemotoren, te weten een 1,0-literdriecilinder met 115 pk en een 1,5-literviercilinder met 150 pk. Een automatische versnellingsbak is tegen een meerprijs leverbaar.

Volkswagen meldt verder dat er tal van verstevigingen zijn aangebracht in de bodemplaat, zijpanelen en portieren voor de stijfheid van de opengewerkte carrosserie. Als de auto over de kop slaat, worden in een fractie van een seconde extra steunpunten achter de hoofdsteunen uitgeschoven.

Cabrioversies van SUV's zijn zeldzaam

Hoewel open terreinauto's niet bijzonder zijn – modellen als de Jeep Wranger en Land Rover Defender waren al langer zonder vast dak te krijgen – zijn SUV's en cross-overs met een echte cabriokap zeldzaam.

Nissan introduceerde in 2011 de Murano CrossCabriolet en vier jaar later kreeg het idee navolging in de vorm van de Range Rover Evoque Convertible.

Voor Volkswagen is de T-Roc Cabriolet de eerste open auto sinds het verdwijnen van de Golf Cabriolet en de Beetle Cabrio.

