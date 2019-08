Audi komt met een nieuwe uitvoering van de volledig elektrische e-tron, de 50 Quattro. Ten opzichte van de 55 Quattro lever je aan vermogen en actieradius in, maar de prijs is wel lager.

Het vermogen van de 50 Quattro wordt gemeten in kilowatt (kW) en komt uit op 230 kW. De 55-versie komt tot een piekvermogen van 265 kW. Ook het accupakket heeft een lagere capaciteit: 71 kWh tegenover 95 kWh.

Audi meldt dat de instapversie van de e-tron "meer dan 300 kilometer ver" komt, 111 kilometer minder dan de 55-uitvoering. Het rijbereik van de auto is afhankelijk van de gekozen wielmaat en de rijomstandigheden.

De e-tron 50 Quattro kan tot 120 kW laden, waarmee de accu binnen een half uur weer tot 80 procent vol is. Iedereen die de elektrische Audi gewoon met wisselstroom wil laden, heeft de beschikking over een laadcapaciteit van 11 kW. Het bijladen duurt dan zeven uur.

Nog voor de jaarwisseling in Nederland

Qua prestaties levert de e-tron 50 Quattro ook iets in. De topsnelheid is in plaats van 200 kilometer per uur nu 190 kilometer per uur, terwijl een sprint naar de 100 geen 6,6 seconden maar 7 seconden duurt.

De Nederlandse importeur belooft dat de minder krachtige en dus goedkopere e-tron nog voor de jaarwisseling bij de dealers staat. Hierdoor betalen zakelijke rijders nog steeds 4 procent bijtelling over de eerste 50.000 euro in plaats van de aangekondigde 8 procent voor 2020.

De prijs van de e-tron 55 Quattro is momenteel 84.100 euro. De prijs van de 50 Quattro duikt hier vanzelfsprekend onder, maar met hoeveel is nog niet duidelijk.

