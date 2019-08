Audi viert het 25-jarig bestaan van zijn sportieve stationwagens in RS-uitvoering met de nieuwe RS6 Avant. De auto krijgt weliswaar 600 pk, maar Audi belooft dat het model tevens efficiënter is dan zijn voorganger.

De V8-benzinemotor met twee turbo's krijgt ondersteuning van de zogenoemde mild-hybridtechniek. Hiermee kan remenergie teruggewonnen worden, die vervolgens ingezet kan worden om de auto gedurende veertig seconden zonder aandrijving van de motor te laten rollen. Ook kan het systeem de motor sneller aanslingeren.

Daarnaast is de V8-motor voorzien van cilinderuitschakeling. Als er weinig prestaties gevraagd worden, kan de krachtbron op vier cilinders draaien. Het gaat bij de RS6 echter om hoge prestaties.

De RS6 Avant van de achterkant. (Foto: Audi)

Hogere topsnelheid tegen betaling

Audi meldt dat de nieuwe RS6 Avant in 3,6 seconden naar 100 kilometer per uur snelt. De 200 kilometer per uur wordt na twaalf seconden bereikt. De topsnelheid van de auto is naar goed Duits gebruik begrensd op 250 kilometer per uur.

Met het optionele Dynamic Package kan dit worden opgeschroefd naar 280 kilometer per uur. Wie Dynamic Package Plus aanvinkt, haalt met de RS6 Avant een top van 305 kilometer per uur.

Het nieuwe model is te herkennen aan de bredere carrosserie, wielen van 22 inch en een anders getekend front. Volgens Audi zullen alle RS-modellen op termijn een vergelijkbaar ontwerp meekrijgen.

Onderhuids monteert Audi adaptieve luchtvering, vierwielsturing en een anders afgestelde stuurinrichting. De nieuwe RS6 Avant staat in het eerste kwartaal van volgend jaar bij de dealers.

Voorkant van de RS6 Avant. (Foto: Audi)

Kijk voor meer informatie en foto's op AutoWeek.nl