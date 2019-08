Of we willen of niet, we krijgen er mettertijd allemaal mee te maken: Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). Rijhulpsystemen zijn uit moderne auto's al niet meer weg te denken, en alle voertuigen die vanaf 2022 nieuw worden ontwikkeld, moeten in de EU voorzien zijn van de basissystemen. Maar wat als je auto beschadigd is? Werken alle sensoren na herstel net zo goed?

Kijk ook op AutoWeek.nl

De auto kan zijn rijhulptaken uitvoeren dankzij vele elektronische hulpmiddelen. De volgende stap, die door veel auto's nu al gemaakt is, is dat de auto ook automatisch kan sturen en bijvoorbeeld zelf van rijbaan kan wisselen.

Taken die Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) voor de bestuurder regelen Snelheid vasthouden en afstand bewaren tot de voorligger

Noodstop maken als dat nodig is

Auto binnen de rijstrook houden

Helpen met achteruitrijden en inparkeren

Alles opnieuw kalibreren

Hoe houden we al die elektronische hulpsystemen in goede conditie? Want auto's zitten vol met sensoren, verschillende soorten camera's radar en lidar, een technologie die afstand bepaalt door middel van laserpulsen, en die moeten wel goed blijven functioneren. Maar het is gevoelig materiaal.

Zo moet je bij de camera's die achter de voorruit zitten – bij sommige auto's zijn dat er al drie – wel zorgen dat de voorruit schoon is. En je moet ook geen stickers, zoals parkeervignetten, in de buurt van de camera’s plakken. Maar als je een keer een ster in je voorruit hebt en de ruit moet worden vervangen, dan moeten ook de camera’s die achter de ruit zitten, opnieuw worden gekalibreerd.

"Het aantal auto’s dat met deze systemen is uitgerust, groeit snel", zegt Hans Verstraeten. Hij is programmamanager van Carglass, het grootste autoglasbedrijf in Nederland. Carglass heeft bij al zijn vestigingen apparatuur om de camera’s achter de ruit te kunnen afstellen.

"Er zijn auto's die wel achttien camera's en sensoren in de voorruit hebben. En van elke honderd auto's die bij ons komen voor een nieuwe voorruit, moeten we bij twaalf auto's al kalibreren", zegt Verstraeten. "En dat aantal neemt snel toe."

De camera's van het EyeSight-systeem van Subaru (foto: Subaru)

Diploma voor de auto

Het afstellen van die camera's kan meestal in de werkplaats gebeuren, met een statische opstelling. Maar in 10 procent van de gevallen moet er een dynamische calibratie worden uitgevoerd. "Dat betekent dat je met de auto de weg op moet", legt Verstraete uit.

"En dat niet alleen, maar je moet dan een specifieke verkeerssituatie uitzoeken en die een aantal malen rijden om de calibratie te kunnen doen. Dat kan betekenen dat je bijvoorbeeld met 70 kilometer per uur over een provinciale weg of zelfs een snelweg moet rijden. Je begrijpt dat zoiets irritatie oproept bij andere weggebruikers. Wij hebben daarvoor een speciaal bordje met daarop 'ADAS Testrit' ontwikkeld. Dat hangen we dan voor de achterruit van de auto om achteropkomend verkeer uit te leggen wat er aan de hand is."

Auto's die Carglass heeft gekalibreerd, krijgen ook een certificaat, een mooi vormgegeven 'diploma' waarop wordt uitgelegd wat het glasbedrijf allemaal aan de auto heeft gedaan.

De adaptieve cruisecontrol is afhankelijk van tal van sensoren (foto: Mitsubishi)

Radar kan ontregeld raken na schade

Het zijn niet alleen de camera's achter de voorruit die gevoelig zijn. Achter de bumpers kunnen zich zowel voor- als achterradars of lidars bevinden. Op het moment dat je met je bumper even een andere auto aantikt, of een paaltje schampt, kan zo’n radar al ontregeld raken. Zonder dat je het weet, functioneren je hulpsystemen dan niet meer zoals het moet, met alle risico's van dien.

Ad van Diepenbeek is directeur schade bij dealerholding Van Mossel. Dit bedrijf heeft schadebedrijven door heel Nederland, maar de vestiging in Zwolle is speciaal gericht op het herstellen van schades aan hightechauto's. Hier komen dus auto's die tjokvol met elektronica zitten.

"Van iedere auto die we hier repareren, kalibreren we de ADAS-systemen die achter de voorruit zitten. Dat is hard nodig, ook bij een kleine schade, want alleen al de wielstand heeft invloed op het functioneren van die systemen. Dus zorgen we ook dat de auto eerst is uitgelijnd, voordat we de camera's en radars kalibreren."

Inmiddels bijna niet meer zichtbaar, de sensoren op moderne auto's (foto: Lexus)

Kalibreren van de rijhulpsystemen geen onderdeel van APK

Van Mossel heeft hiervoor een mobiele installatie ontwikkeld, die op een aanhanger staat. "We kunnen daarmee naar onze verschillende vestigingen rijden, zodat we die apparatuur niet voor iedere vestiging apart hoeven aan te schaffen." Ook hier geldt dat de meeste kalibraties in de werkplaats kunnen plaatsvinden, maar dat sommigen rijdend op de weg moeten worden uitgevoerd.

Dat kalibreren van de rijhulpsystemen gebeurt dus na het repareren van schade of het vervangen van een voorruit. Maar het is niet opgenomen in de onderhoudsbeurten van de meeste automerken. En al helemaal niet in de APK.

Wil je dus zeker zijn dat de ADAS-systemen in jouw auto doen wat ze moeten doen, vraag dan expliciet aan je dealer of je garage om een calibratie van alle systemen uit te voeren. Dan weet je zeker dat je veilig onderweg bent.

Het volledige verhaal stond in AutoWeek 31.