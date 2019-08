Hoewel voor een deel van Nederland de zomervakantie ten einde loopt, viert het gros nog volop vakantie. Voor hen die nog op weg moeten, is dit misschien wel het moment om nog snel een goedkope vakantieauto te kopen. Misschien is een MPV een idee? Deze carrosserievorm is helemaal uit de mode geraakt en daardoor inmiddels spotgoedkoop.

In de jaren negentig moest je als fabrikant een MPV, ofwel een multi purpose vehicle, in het aanbod hebben. Een handjevol merken, waaronder Chrysler en Renault, had met modellen als de Voyager en Espace het rijk alleen.

Andere fabrikanten sloegen daarom de handen ineen om snel met een dergelijke auto te komen. Zo gingen Peugeot en Citroën in zee met Fiat en Lancia en ging Volkswagen de samenwerking aan met Ford.

De echte doorbraak in Nederland en de rest van Europa volgde in 1996, toen Renault een segment lager in de markt de Mégane Scénic lanceerde. Daarmee werd de MPV voor een groter publiek bereikbaar. Het model werd prompt verkozen tot Auto van het Jaar en kreeg als snel veel navolging van modellen als de Citroën Xsara Picasso en de zevensits Opel Zafira.

Citroën kwam in 1999 met een concurrent voor de Renault Scénic. (Foto: Citroën)

MPV is uit de mode geraakt

Inmiddels is de MPV uit de gratie geraakt en kiezen consumenten veelal voor een cross-over of SUV. Op het hoogtepunt in 2000 gingen er meer dan vijftienduizend exemplaren van de Scénic op kenteken in Nederland. Dit jaar zal de verkoop vermoedelijk onder de tweeduizend stuks uitkomen.

De fabrikanten spreken dan ook niet hardop uit dat er opvolgers van de nog leverbare MPV's komen. "De Citroën C4 SpaceTourer is nog niet zo lang geleden op de markt gekomen, dus voorlopig gaan we met dit model zeker door en de verkopen in het segment van onze Citroën zijn er nog steeds", liet pr-manager Anne Lobbes weten.

"De Touran en Sportsvan zijn belangrijke modellen voor Volkswagen. Er zijn in Nederland zo'n duizend exemplaren van verkocht vorig jaar. Volkswagen heeft nog geen uitspraken gedaan over een volgende generatie van deze modellen", aldus de Nederlandse importeur.

De Volkswagen Touran is nog altijd leverbaar. (Foto: Volkswagen)

Redelijke exemplaren voor nog geen 1.000 euro

De combinatie van een weinig populaire carrosserievorm en een groot aanbod heeft de prijzen enorm doen dalen. Voor een midi-MPV met airconditioning die minder dan 100.000 kilometer gelopen heeft, betaal je nog geen 1.000 euro. Voor dat bedrag betreft het in veel gevallen een Renault Mégane Scénic.

Voor modellen als de Mitsubishi Space Star, Daewoo Tacuma, Nissan Almera Tino en Mazda Premacy hoe je in veel gevallen niet meer dan 1.500 euro over te maken. De Hyundai Matrix, Citroen Xsara Picasso en Opel Zafira zijn met bedragen van rond de 2.000 euro eveneens zeer gunstig geprijsd.

De Volkswagen Touran kwam wat later op de markt dan de meeste concurrenten en is daardoor ook wat duurder. Een exemplaar dat aan onze eisen voldoet, kost al snel meer dan 5.000 euro. De Ford C-Max zit daar nog net wat onder.

De Hyundai Matrix is vaak zeer betaalbaar. (Foto: Hyundai)

Vergeten modellen

Voor wie niet zo van een hoge kilometerstand opkijkt, is een hoop aparts te koop. De Renault Avantime, een bijzonder gestileerde kruising tussen een MPV en coupé, is slechts twee jaar gebouwd. Voor het geld van een Volkswagen Touran heb je ook deze bijzonder exclusieve MPV.

De Lancia Phedra is het resultaat van een samenwerking tussen Fiat en PSA, het moederbedrijf van toen nog Peugeot en Citroën. De groep bracht vier MPV's uit, waar de Phedra er een van is. Het is naar goed Lancia-gebruik de meest luxe aangeklede versie met onder meer alcantara bekleding op de stoelen, het dashboard en de deurpanelen. Voor zo'n 2.000 euro kun je de gok wagen.

Uiteraard mag de vaak verguisde Fiat Multipla niet onvermeld blijven. Het meermaals tot lelijkste auto verkozen model begint steeds zeldzamer te worden en exemplaren met het controversiële uiterlijk vinden als cultauto gretig aftrek.

Modellen van na de facelift zijn er vaak nog wel. Deze auto's ontberen het inmiddels iconische uiterlijk van de eerste versie. Als je dat een voordeel vindt, heb je ook voor ongeveer 2.000 euro een exemplaar.

De Fiat Multipla, wie kent hem niet? (Foto: Fiat)