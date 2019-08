Hoewel je 's zomers tegenwoordig in heel Europa rekening moet houden met drukte op de weg, staat dit weekend de eerste zogeheten zwarte zaterdag van het jaar voor de deur. Hoe kom de je de drukte het beste door en hoe ontzie je de auto een beetje?

Hoewel de term 'zwarte zaterdag' vooral verwijst naar de files in Frankrijk, zegt de ANWB dat het eigenlijk in heel Europa dit weekend ontzettend druk is op de weg.

In Frankrijk moeten automobilisten het aanstaande weekend volgens de organisatie rekening houden met zo'n 800 kilometer file. Volgend weekend staat in de agenda eveneens met rood omcirkeld. Dat geldt niet alleen voor België, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland, maar ook voor Oostenrijk, Italië en Spanje.

Waar is het deze zomer druk op de weg? Duitsland: Alle weekenden in augustus plus 2, 9, 14 en 16 augustus

Oostenrijk: Alle weekenden in augustus plus 2, 9 en 16 augustus

Zwitserland: Alle weekenden in augustus plus 1, 9, 15 en 30 augustus

Italië: Alle weekenden in augustus plus 2, 9, 14, 15 en 30 augustus

Spanje: Alle zaterdagen in augustus

Vertrek in de loop van de ochtend

De ANWB raadt automobilisten aan pas na 10.00 uur in de ochtend de weg op te gaan. Nog beter is het om op zondag te vertrekken. Daarnaast wijst de organisatie op alternatieve routes naar de zuidelijke vakantiebestemmingen, zoals de A20 of A71/A75 door Frankrijk.

De ANWB waarschuwt mensen die naar Duitsland willen gaan voor knelpunten bij Stuttgart, Neurenberg en München, terwijl het in Oostenrijk traditiegetrouw druk wordt op de Fernpasroute door Tirol en de A10/A11 van Salzburg richting de grens met Slovenië. Vanwege de Grand Prix van Hongarije wordt ook drukte verwacht op de A4 van Wenen naar Boedapest.

Zeg je Zwitserland, dan zeg je Gotthardtunnel. De ANWB waarschuwt automobilisten voor wachttijden van ruim twee uur op zaterdag. In Italië wordt het volgens de organisatie druk rond de meren in het noorden van het land, langs de Middellandse Zee en aan de Adriatische Kust. De grootste verkeersdrukte wordt in de omgeving van Bologna verwacht op de A14.

Welke hulpsystemen helpen je de file door?

Bij langzaam rijdend verkeer dwalen de gedachten meer dan eens af. Een van de oorzaken van files is volgens de ANWB dan ook het grote aantal kop-staartbotsingen. Aangezien de bestuurder die achterop knalt vrijwel altijd aansprakelijk is, doe je er goed aan om er bij de aanschaf van een volgende auto een veiligheidssysteem bij te nemen.

Adaptieve cruisecontrol zorgt ervoor dat het voertuig automatisch afstand tot de voorligger bewaart, ook in een file. Geavanceerde versies van dit systeem kunnen in combinatie met een automatische transmissie afremmen tot aan stilstand en ook zelfstandig weer optrekken.

Een botswaarschuwingssysteem laat het aan de bestuurder weten als de afstand tot de voorligger te klein wordt. Een automatisch noodremsysteem waarschuwt de bestuurder niet alleen wanneer een remingreep noodzakelijk is, maar gooit indien nodig ook zelf het anker uit, bijvoorbeeld als je stilstaand verkeer over het hoofd hebt gezien. Het is even schrikken, maar dat heb je vast liever dan een botsing.

Dodehoekdetectie houdt de dode hoek van de auto in de gaten en laat meestal met een oplichtend lampje in de buitenspiegel zien wanneer je wel of niet van rijstrook kunt wisselen.

Adaptieve cruisecontrol bewaart automatisch afstand. (Foto: Volvo)

Rijstrookassistentie is geen wondermiddel

Rijstrookassistentie helpt de automobilist binnen de lijnen te blijven. Soms doet het systeem dit met een waarschuwing. Maar in moderne auto's gebeurt dit in toenemende mate volledig automatisch, doordat het stuurwiel tegendruk geeft of zelfs een klein beetje terugstuurt.

Het systeem moet je echter niet verwarren met lane keeping, want dat werkt namelijk tot op zekere hoogte ook in bochten. Rijstrookassistentie doet dat meestal niet of in onvoldoende mate. In combinatie met adaptieve cruisecontrol kun je de auto met rijstrookassistentie of lane keeping een klein beetje zelf laten rijden.

Hoe ontzie je de koppeling in de file?

Hoewel het aantal nieuw verkochte auto's met automaat hard op weg is naar een aandeel van 50 procent, hebben veel voertuigen nog 'gewoon' een handgeschakelde versnellingsbak en koppelingspedaal.

In een file moet vaak opgetrokken worden, waarna de snelheid in veel gevallen gereguleerd wordt met de koppeling. Dit wordt wegrijden met een slippende koppeling genoemd en leidt op termijn tot slijtage.

Volgens de Transmissie Specialist Purmerend is het dan ook zaak om slip zoveel mogelijk te voorkomen. "Let goed op het aangrijppunt van de koppeling en geef niet te veel gas." In die zin helpt het als je niet te veel hoeft op te trekken. Laat dus vooral wat ruimte tot de voorganger en gebruik deze afstand om uit te rollen.

Als je vaak in de file staat en je zowel de koppeling als je kuitspieren wil ontlasten, ga dan voor een automaat.

Probeer een slippende koppeling te vermijden. (Foto: Renault)