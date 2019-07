Porsche heeft een nieuw instapmodel aan het 911-aanbod toegevoegd, de 911 Carrera. De nieuwe versie is direct als coupé of als cabriolet te bestellen.

Ten opzichte van de reeds leverbare Porsche 911 Carrera S, gaat de gewone Carrera er iets in vermogen op achteruit. De motor, een zescilinder met twee turbo's, levert in de instapuitvoering 385 in plaats van 450 pk. Daarmee is de nieuwe Carrera desalniettemin 15 pk sterker dan de Carrera-versie van de vorige generatie 911.

De motor is gekoppeld aan een achttrapsautomaat. De 911 Carrera Coupé schiet in 4,2 tellen naar 100 kilometer per uur. Met het Sport Chrono-Pakket bestelt, gaat dat 0,2 tellen sneller. De top ligt op 293 kilometer per uur.

De prijs van de 911 Carrera Coupé is vastgesteld op 141.400 euro. De 911 Carrera Cabriolet staat voor 157.600 euro in de prijslijst. Later volgt van de Carrera ook nog een vierwielaangedreven versie: de Carrera 4.

