In steeds meer Europese landen krijg je in toenemende mate te maken met milieuzones en andere gebieden waar je met bepaalde voertuigen niet zomaar meer binnen komt. Waar moet je rekening mee houden in de vakantielanden?

In Frankrijk zijn op dit moment vijf zogeheten lage-uitstootgebieden. Deze low-emission zones (LEZ) vind je in Parijs, het grootstedelijke gebied rond Parijs, in Grenoble, Lyon en Straatsburg.

In Parijs is eerder deze maand een nieuwe regel ingegaan dat je diesel personenwagen minimaal aan de Euro 4-norm voldoet. Dit betekent dat je auto van 1 januari 2006 of jonger moet zijn. Voor benzineauto’s geldt de Euro 3-norm.

Vanaf 2022 worden die eisen aangescherpt en mag je tussen 8.00 uur in de morgen en 20.00 uur 's avonds alleen nog maar met een Euro 5-diesel de stad in (vanaf 1 januari 2011). Auto’s met benzinemotor moeten dan aan de Euro 4-norm voldoen.

De dieselauto wordt vanaf 2024 helemaal geweerd, terwijl het stadsbestuur alleen nog maar benzinemodellen van na 1 januari 2011 toestaat. In 2030 is het helemaal gedaan met de voertuigen met verbrandingsmotor in de Franse hoofdstad.

Vanaf 2030 mag je alleen nog maar met elektrische auto's Parijs in (foto: Renault)

Veel regels in Frankrijk vooralsnog voor vrachtverkeer

In Grenoble, Lyon en Straatsburg spitst de regelgeving zich toe op bedrijfswagens en vrachtverkeer. Grenoble gaat daarbij een stap verder dan de anderen en heeft nu al bepaalde tijdsloten voor leveringsvoertuigen. Deze mogen alleen 's ochtends en 's avonds bezorgen.

Naast milieuzones zijn er ook steden waar bij veel vervuiling speciale regels in werking treden. Dat is het geval in Chambéry, Grenoble, Lille, Lyon, Parijs, Rennes, Straatsburg en Toulouse. Op de ringweg van Parijs geldt een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur als de luchtkwaliteit slecht is.

In het zuidelijker gelegen Grenoble worden de regel strenger naarmate de luchtkwaliteit slecht blijft. Vanaf dag 5 gaat de maximumsnelheid op de snelweg omlaag en op wegen waar je normaal gesproken 90 kilometer per uur mag, geldt dan een maximum van 20 kilometer per uur.

De Bastille van Grenoble aan de rivier Isère

Spaanse regels minder verregaand

In Spanje krijg je in Barcelona en Madrid te maken met LEZs. In de binnenstad van Barcelona kom je vanaf 1 december alleen in met een Euro 3-benzineauto en een Euro 4-diesel. Vanaf eind 2025 geldt dat ook voor het grootstedelijk gebied. In de binnenstad van Madrid gelden strengere regels, maar die gelden vooralsnog alleen voor de bewoners zelf.

Het voetgangersgebied in Barcelona is uiteraard niet toegankelijk voor autoverkeer. Ook in de omgeving van de zogeheten superblocks, waar een groot deel van de straten is omgevormd tot publieke ruimte, is alleen voor bewoners. Op dit moment zijn er drie: Garcia, Santa Maria del Mar en El Born.

Barcelona heeft vooralsnog geen speciale scenario's wanneer de luchtkwaliteit onvoldoende is. In Madrid hanteert men een vergelijkbaar principe als in het Franse Grenoble: de regels worden strenger naarmate de problemen aanhouden. Dat is in Sevilla net zo, waar vanaf alarmfase 3 geldt dat alleen voertuigen zonder uitstoot en vergunninghouders mogen rijden.

Een superblock in Barcelona, bestaande uit 9 afzonderlijke blokken (foto: Shutterstock)

Veel lokale verschillen

In Italië houdt elke regio en elke stad binnen die regio's er hun eigen regels op na. Ook in Duitsland zijn de verschillen tussen steden te talrijk om hier te benoemen. In België is het nog wel redelijk overzichtelijk. Daar hebben Antwerpen, Brussel, Gent en Mechelen een LEZ.

In Antwerpen geldt vanaf volgend jaar alleen toegang voor benzineauto's die minimaal aan de Euro 2-norm voldoen en Euro 5-diesels. Er zijn vooralsnog geen plannen om voertuigen met verbrandingsmotoren helemaal uit te bannen. Hetzelfde geldt voor Brussel, Gent en Mechelen.

In Brussel worden bij slechte luchtkwaliteit maatregelen getroffen, waaronder een verlaging van de maximumsnelheid. Onder extreme omstandigheden wordt gemotoriseerd vervoer stopgezet en is het openbaar vervoer gratis.

In Brussel is de brandstofauto zeker nog zes jaar welkom

Een volledig overzicht van de in restricties in Europa vind je hier.