Audi heeft een nieuwe uitvoering van de A1 gepresenteerd, de Citycarver. Het betreft een opgehoogd exemplaar met extra kunststofdelen rond de wielkasten, net zoals bij de Allroad-modellen van het merk.

De A1 Citycarver is daarnaast te herkennen aan een gewijzigde grille en metalen accenten aan de voor- en achterzijde. De auto heeft 4 centimeter extra bodemspeling, wat deels op rekening komt van het aangepaste onderstel. Ook de standaard aanwezige wielen van 17 inch dragen daar aan bij.

In het interieur blijven de aanpassingen beperkt tot de uitstroomopeningen van de ventilatie, de middenconsole en de portieren. Deze zijn namelijk afgewerkt met mint-, koper- of oranjekleurige sierdelen.

Vanaf de herfst in Nederland

Audi levert de A1 Citycarver in Nederland alleen in Epic-uitvoering en dat betekent dat zaken als lichtmetalen wielen, een middenarmsteun, cruise control, virtual cockpit, led-achterlichten en een multifunctioneel stuurwiel standaard zijn.

De A1 Citycarver is vanaf half augustus te bestellen. Prijzen volgen in een later stadium. De auto is in de herfst van dit jaar verkrijgbaar bij de autodealer.

