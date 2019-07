Met het weer van afgelopen week is een vakantie in eigen land ineens zo gek nog niet. Hoe beter op pad dan met een cabrio die plaats biedt aan het hele gezin? Dat hoeft niet eens heel duur te zijn. We zetten een aantal relatief betaalbare modellen met traditionele stoffen kap op een rij.

Hoewel het Amerikaanse merk Chrysler al een tijdje niet meer leverbaar is in Nederland, is er nog altijd een ruim occasionaanbod. Daaronder ook opvallend veel vierpersoonscabrio's. Voor een bedrag van 2.000 tot 4.000 euro stap je in een Chrysler Stratus of diens opvolger, de Sebring cabrio. De modellen hebben vaak nog geen ton op de teller.

Daarnaast is er een redelijk aanbod van open PT Cruisers. De als hot rod gestileerde auto biedt eveneens plaats aan vier personen en is vaak van alle gemakken voorzien. De prominente rolbeugel moet je smaak zijn. Hoewel het ergens wel past bij het retro-ontwerp, zullen anderen het ouderwets vinden.

Opvallen doe je ook met een open Ford Mustang van rond de eeuwwisseling. Voor minder dan 8.000 euro vind je een exemplaar met ongeveer 150.000 kilometer op de teller.

Opvallen gegarandeerd met deze Mustang (foto: Ford)

Sommige modellen hebben imagoprobleem

Als Amerikaanse auto's je niet liggen is er uiteraard voldoende aanbod van de grote Duitse drie: Audi, BMW en Mercedes. De chique A4 Cabriolet is inmiddels voor minder dan 7.000 euro te krijgen.

Diens voorganger, de Audi Cabriolet, lijkt op weg naar een klassieker-status, aangezien de prijzen voor een auto van in sommige gevallen meer dan twintig jaar oud nog best pittig zijn. In beide gevallen moet je bij de genoemde bedragen rekening houden met een kilometerstand van 150.000 of meer.

Bij BMW kom je voor een vergelijkbaar bedrag als bij Audi uit bij de 3-Serie Cabrio. Daar zitten weliswaar exemplaren met net iets te grote wielen en andere aanpassingen tussen, maar een mooi model van rond 2002 is eenvoudig te vinden. De BMW's zijn een fractie goedkoper dan de gemiddelde Audi A4. Bovendien zijn voor bedragen van rond de 7.000 euro ook exemplaren van de Z4 en 6-Serie te verkrijgen.

Bij Mercedes-Benz treffen we een vergelijkbaar beeld als bij BMW. Niet alle exemplaren van de CLK Cabrio die te koop staan zijn nog helemaal origineel. Bovendien rij je voor het eerder genoemde bedrag een auto die in de basis ouder is dan de genoemde concurrenten van Audi en BMW.

In originele staat nog altijd chique: de Mercedes-Benz CLK (foto: Mercedes)

New Beetle misschien wel de leukste van het stel

Minder voornaam maar niet minder Duits, zijn de cabrio's van Volkswagen. Met de New Beetle Cabrio heeft het merk een opvallende concurrent voor de eerder beschreven Chrysler PT Cruiser in huis. Het aanbod is relatief groot en de prijzen gunstig. Voor minder dan 5.000 euro heb je een exemplaar dat nog geen ton heeft gelopen.

De Golf Cabrio is het no nonsense-alternatief van Volkswagen. Dat is echter een auto die in de basis uit de late jaren negentig stamt. Bovendien zullen de achterpassagiers in de Beetle en Golf wat inschikkelijker moeten zijn.

De New Beetle is direct herkenbaar (foto: Volkswagen)

Uiteenlopende prijzen bij Saab

Voor een hoop automobilisten gaat er niets boven een auto uit Zweden. Saab is al een aantal jaren failliet, maar het aanbod van de 9-3 Cabrio is nog altijd flink. De prijzen van ogenschijnlijk gelijkwaardige modellen lopen sterk uiteen. Relatief oude exemplaren uit 1998 met ongeveer 130.000 kilometer op de teller staan in sommige gevallen voor zo'n 3.000 euro te koop, terwijl anderen er het dubbele voor vragen. Voor een jonger exemplaar moet je al snel rekening houden met meer dan 7.000 euro.

Bij Volvo stap je voor een vergelijkbaar bedrag in een C70 uit 2002. Voor minder kan ook, maar dan ligt de kilometerstand vaak al boven de 150.000.

In de koopjeshoek vinden we tenslotte de Peugeot 306 Cabrio en de eerste generatie Renault Mégane. Eerstgenoemde moet het van zijn fraaie, door Pininfarina getekende koets hebben, de Renault is daarentegen wat jonger. Het model is er al voor minder dan 1.500 euro.

Franse cabrio met Italiaanse flair (foto: Peugeot)