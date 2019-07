Onnodig links rijden is een notoire ergernis in het verkeer. Vorig jaar zomer stond dan ook in het teken van de campagne om na maximaal tien seconden na inhalen weer naar rechts te schuiven. Op een snelweg met meerdere rijstroken is het probleem zo niet nog groter. Moeten we daarom naar het Amerikaanse systeem van Keep your Lane toe?

Op dit moment is de boete voor rechts inhalen hoger dan die voor links rijden: 240 euro tegenover 140 euro (in beide gevallen exclusief 9 euro administratiekosten). Toch zien een hoop automobilisten zich soms genoodzaakt rechts in te halen, zeker als iemand op de middelste rijstrook van een driebaanssnelweg rijdt.

In een rapport van de Centrale Politie Verkeerscommissie uit 1980 werd al aanbevolen dat "rechts inhalen, althans op rijbanen met drie of meer rijstroken, in een bepaalde vorm gelegaliseerd moet worden. Ook de verplichting tot rechts houden dient verzwakt te worden." Zover is het niet gekomen.

'Rustiger verkeersbeeld als je rechts houdt'

Veel gehoorde argumenten voor het Keep your Lane-principe is dat het de doorstroom zou bevorderen. Immers, je hoeft niet langer twee banen op te schuiven om iemand die in het midden van de snelweg is blijven hangen, in te halen.

Ook zou het een rustiger verkeersbeeld opleveren bij drukke opritten of waar twee wegen bij elkaar komen. Het langzamere verkeer hoeft dan niet geforceerd naar rechts, het snellere verkeer niet geforceerd naar links.

Het belangrijkste argument is misschien wel dat het aanhouden van de eigen rijbaan het probleem van onnodig links rijden kan oplossen, iets wat steevast terugkeert in de lijstjes van grootste ergernissen in het verkeer. Net als bumperkleven, wat mogelijk dan ook verminderd kan worden.

De politie ziet dat anders. Een woordvoerder van de korpsstaf stelt dat er automobilisten veel aan gelegen is zich aan de regels te houden. "Juist als men zoveel mogelijk rechts rijdt, ontstaat er een rustiger verkeersbeeld. Dan heb je ook een veel beter overzicht en kun je verder vooruitkijken."

Als het verkeer rechts rijdt, heb je een beter overzicht. (Foto: Pro Shots)

'Soms haal je ongewild rechts in'

De politie erkent echter ook dat er zich situaties voor kunnen doen waarbij rechts inhalen onbestraft blijft. "Als er langzaam verkeer ingehaald moet worden op een drukke snelweg met twee of drie rijstroken, loopt de linkerbaan al snel vol. Dan kan het gebeuren dat de rechter rijstrook plots de snellere wordt, waardoor je ongewild rechts inhaalt."

Ook op een snelweg met vijf rijstroken kan het voorkomen dat je uiterst rechts plots iets sneller bent dan twee rijstroken naast je. Als daar iemand rijdt, zou je volgens de letter van de wet twee banen moeten opschuiven, het voertuig links moeten inhalen en weer helemaal terug moeten.

"In zo'n geval zal een boete eerder naar de persoon die onnodig links rijdt gaan dan de bestuurder die rechts inhaalt. Toch moet je het zoveel mogelijk proberen te vermijden. Het wordt overigens ander verhaal als je in deze situatie rechts inhaalt met een snelheid die veel hoger ligt dan het andere voertuig. Dan kom je aan de verkeersveiligheid en die is het meest gediend met zoveel mogelijk rechts houden", aldus de woordvoerder.

Ook op brede wegen is onnodig links rijden lastig. (Foto: 123rf)

Grote snelheidsverschillen in Nederland

Het is dan ook makkelijker een voorstelling van het Keep your Lane-principe te maken dan het daadwerkelijk uit te voeren. De maatregel zou een totale cultuuromslag vereisen, aangezien het de basisregel van links passeren sinds mensenheugenis geldt. Bovendien zou Nederland met een dergelijke maatregel niet langer in de pas lopen met de rest van Europa.

Daarnaast zijn de onderlinge snelheidsverschillen waarschijnlijk te groot om deze maatregel met succes in te voeren. De reden waarom het systeem in de Verenigde Staten goed functioneert is omdat men er sowieso al langzamer rijdt en omdat er minder grote snelheidsverschillen tussen bijvoorbeeld forenzen en vrachtverkeer zitten.

Vrachtwagens halen op sommige trajecten in de Verenigde Staten snelheden van 100 of zelfs 110 kilometer per uur, vergelijkbaar met de snelheid van personenwagens. In Nederland is het niet ondenkbaar dat je tussen auto- en vrachtverkeer een snelheidsverschil van 40 kilometer per uur hebt.

Amerikaanse vrachtwagens op de linkerbaan: geen ongebruikelijk gezicht (foto: Reuters)