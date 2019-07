In het voorjaar en de zomer heb je steevast een groot aantal insecten op de voorruit en voorkant van je auto. Deze zijn, zeker als je ze even laat zitten, lastig te verwijderen. Hoe moet je te werk gaan bij het wassen van je auto? Hieronder een aantal tips.

Laten we beginnen met wat niet te doen. Het is al benoemd, maar laat vliegjes en andere insecten vooral niet te lang op de lak zitten. De beestjes hebben net als vogelpoep een hoog zuurgehalte, waardoor de lak in de zon beschadigd kan raken.

Daarnaast is het niet aan te raden om direct met een hogedrukspuit of borstel aan de gang te gaan. Het is weliswaar goed om de auto eerst stof- en zandvrij te maken met water, maar dat kan beter door het voertuig af te spoelen in plaats van te spuiten.

Afspoelen heeft de voorkeur. (Foto: GoudaFM)

Insectenverwijderaar verweekt de beestjes

Vervolgens kun je een natte hand- of theedoek over de plek met de meeste insectenresten leggen. Na een half uur tot een uur is een deel van de beetjes in ieder geval iets makkelijker te verwijderen.

Voor de ingedroogde en daardoor lastig weg te poetsen resten is echter in bijna alle gevallen een insectenverwijderaar nodig. Volgens John Zentveld, contentmanager bij schoonmaak- en reinigingsmiddelenfabrikant HG, zorgen dergelijke middelen ervoor dat insecten verweken en daardoor makkelijk te verwijderen zijn.

Dat kan in eerste instantie door het goedje op de benodigde plekken aan te brengen en te laten intrekken. Bij het afspoelen moet het grootste gedeelte van de insecten verwijderd zijn. Wat Zentveld betreft kan een insectenverwijderaar dan ook dienen als een goede voorbehandeling in de wasstraat.

Je kunt in plaats van een natte handdoek ook de insectenverwijderaar in een doek laten trekken en deze op het te reinigen deel van de auto leggen. Een doordrenkt microvezeldoekje is nog beter, aangezien dat niks op het plaatwerk achter laat.

Harder boenen heeft vaak geen nut

Een nylon panty met daarin een spons kan als alternatief dienen. Dit heeft een schurende werking zonder dat je daadwerkelijk op de carrosserie schuurt. Microvezeldoekjes hebben dat niet. Daarom zijn er ook speciale insectensponsjes te koop, die iets ruwer dan microvezeldoekjes en sponzen zijn.

Voor alle bovengenoemde doekjes en sponzen geldt: harder boenen heeft vaak geen nut. Een betere optie is om de verwijderaar langer te laten inweken of opnieuw aan te brengen.

Bij het gewenste resultaat is het een goed idee om de auto opnieuw te wassen, dit om mogelijk achtergebleven resten van de insectenverwijderaar af te spoelen. Door na het wassen een waxlaag aan te brengen, zorg je ervoor dat beestjes minder snel blijven plakken. Mocht dat wel gebeuren, dan zijn ze in ieder geval makkelijker te verwijderen.

Zentveld is bekend met de genoemde stappen, maar plaatst er de nodige vraagtekens bij. "Ook wij kennen natuurlijk de diverse huis-tuin-en-keukentips, zoals een doekje gedrenkt in warm water een half uur op de insecten leggen. Maar hoe praktisch is dat? Insecten zitten vaak overal - bumper, grill, motorkap, voorruit - dus dat zijn heel veel doekjes, en dan nog eens lang wachten ook."