Audi heeft zijn nieuwste Q-model geïntroduceerd, de Q3 Sportback. Het model is gebaseerd op de vorig jaar geïntroduceerde Q3 en is een kruising tussen een SUV en een coupé.

De Q3 Sportback is dan ook 2,9 centimeter lager dan de Q3 waarop het model gebaseerd is. Daarnaast is de wagen 1,6 centimeter langer, wat samen met de aflopende achterkant voor een andere aanblik moet zorgen.

Het nieuwe model wordt tevens als sportiever alternatief in de markt gezet, aangezien de besturing anders is afgesteld en ook een instelbaar onderstel standaard aanwezig is.

De Q3 Sportback wordt in eerste instantie leverbaar met een 2,0-literdieselmotor, die afhankelijk van de uitvoering 150 of 190 pk levert. De vooralsnog enige benzinemotor is een 230 pk sterke viercilinder. Op termijn komt een 150 pk sterke 1,5-literbenzinekrachtbron, die gekoppeld is aan een mild-hybridsysteem en een automatische versnellingsbak.

De nieuwe Q3 Sportback zal in Hongarije worden gebouwd. Deze herfst worden de eerste exemplaren in Duitsland en de rest van Europa op de weg verwacht.

Prijzen van het model worden in een later stadium gecommuniceerd. Een reguliere Q3 kost in Nederland minimaal 46.970 euro.

