Op de snelweg is er genoeg om rekening mee te houden. Mag je de doorgetrokken streep van de spitsstrook over? Houd je wel voldoende afstand? Is de snelheid op matrixborden een adviessnelheid of niet? Kortom, wat is de juiste snelwegetiquette?

Uit het artikel over invoegen op de snelweg van vorige week bleek dat lang niet iedereen op één lijn zit. Hoe is dat als we eenmaal op de hoofdrijbaan beland zijn? Ook daar gaat nogal het een en ander mis, zoals het gebruik van de smartphone, onnodig links rijden en bumperkleven. Daar is via campagnes echter al de nodige aandacht aan besteed.

Matrixborden tonen geen adviessnelheid

Dat betekent eveneens dat andere zaken een beetje ondergesneeuwd zijn geraakt, want wat doe je bijvoorbeeld als het matrixbord een snelheid van 90 kilometer per uur aangeeft op een weg waar je 130 kilometer mag en waar ogenschijnlijk (nog) niets aan de hand is?

"Een grote misvatting bij veel automobilisten is nog steeds dat de snelheid op de matrixborden boven de weg de adviessnelheid is. Let op: dit is de maximumsnelheid. Wel zo handig om te weten met trajectcontroles met dynamische snelheidsaanpassing", zegt Mark Maaskant van de ProDrive Academy, een bedrijf dat rijtrainingen verzorgt.

Hier moet je vooral goed op letten als je onderweg bent in een moderne auto met verkeersbordherkenning. Dit systeem leest de snelheidsborden langs de kant van de weg en geeft de maximumsnelheid aan op het dashboard.

Geavanceerde versies van het systeem, waarbij verkeersbordherkenning aan de cruisecontrol gekoppeld is, passen de snelheid automatisch aan. Dat is fraai, maar niet als er op de matrixborden 70 kilometer per uur staat op een weg waar 100 kilometer is toegestaan. Het systeem herkent de aangegeven snelheid op de matrixborden namelijk niet.

Laat je niet verrassen door de verkeersbordherkenning van de auto (Foto: NU.nl)

Plaats op de rijbaan is zo veel mogelijk rechts

De rijbaan van de snelweg bestaat uit rijstroken zonder doorgetrokken streep. Op veel snelwegen wordt de vluchtstrook tijdens de spits als rijstrook gebruikt. Denk aan de ring A10-Zuid bij Amsterdam of de A13 vanuit Rotterdam richting Den Haag. Op deze strook heb je te maken met een doorgetrokken streep. Zit je daardoor gevangen? Nee, zegt Maaskant.

"In Nederland kennen we geen keep your lane-principe. De positie op de rijbaan moet altijd op de meest rechter rijstrook zijn. Dit betekent dus dat je zo veel mogelijk rechts moet rijden als de spitsstrook geopend is, zijnde op de spitsstrook. Je mag een doorgetrokken streep dus gewoon overschrijden bij het wisselen van rijstrook."

Remweg veel langer dan gedacht

De vertraging door files als gevolg van verkeersongelukken is de afgelopen tien jaar verdubbeld. Dat zal niemand die tijdens de spits naar de verkeersinformatie luistert ontgaan zijn. In veel gevallen ligt onvoldoende afstand houden daaraan ten grondslag. Maaskant merkt dat maar weinig mensen een goede inschatting maken van de remweg van een auto.

"Tijdens onze rijvaardigheidstraining hebben we de ongevalvermijdingsoefening. De trainer vraagt de deelnemers een pylon neer te zetten op het punt waar zij denken dat de auto tot stilstand komt bij een noodstop met een snelheid van 40 kilometer per uur. De auto komt aanrijden, maakt een perfecte noodstop en staat met 10 meter stil. De pylonen van de deelnemers staan tussen de 12 en 20 meter. Nu geeft de trainer aan dat hij 80 kilometer per uur gaat rijden, een verdubbeling van de snelheid. De pylonen worden geplaatst, maar geen enkele pylon staat zo ver als de 40 meter die de auto nodig heeft om tot stilstand te komen, en dat maakt indruk."

Onvoldoende afstand houden is de oorzaak van veel problemen. (Foto: Wijkagent Dirk Jansen)

'Tweesecondenregel geen overbodige luxe'

Die 40 meter vertelt volgens Maaskant bovendien maar het halve verhaal, want tijdens de training remt een instructeur op commando. Een automobilist heeft in een noodsituatie een gemiddelde reactietijd van één seconde, wat bij een snelheid van 80 kilometer per uur neerkomt op 22 meter extra. Versleten banden of extra personen of bagage in de auto vergroten die afstand alleen maar.

Cruisecontrol, zeker de intelligente adaptieve cruisecontrol, kan in tegenstelling tot eerder nu wel van pas komen. Het systeem houdt immers automatisch afstand, waarbij je kan kiezen uit drie voorgeprogrammeerde afstanden.

In combinatie met een automatische versnellingsbak kan het systeem de auto bovendien zelf laten optrekken en afremmen. "Dit systeem verkleint de kans op kop-staartaanrijdingen aanzienlijk. Let wel op dat je in filesituaties de kortste volgafstand selecteert, anders wordt de file wel heel erg lang", zegt Maaskant.

Is de auto niet uitgerust met dit systeem? Pas dan de bekende tweesecondenregel toe. "Bij 120 kilometer per uur rij je ruim 33 meter per seconde, en de remweg van 120 kilometer per uur naar 0 bedraagt 80 meter. De tweesecondenregel, of je snelheid gedeeld door twee voor het aantal meters dat je als afstand nodig hebt, is dus geen overbodige luxe", voegt Maaskant toe.

Hij wijst voor inschatting naar de groene hectometerbordjes op de vangrail, die om de 100 meter staan. De rode reflectoren zie je elke 50 meter.

Een systeem dat automatisch afstand houdt is een uitkomst.