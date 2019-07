De Tesla Roadster kan worden uitgerust met straalmotoren die vergelijkbaar zijn met die van de SpaceX-raketten, het andere bedrijf van topman Elon Musk. De CEO liet vorige week weten dat ze onder meer achter de nummerplaat verwerkt zullen worden. Of de straalmotoren daarmee ook voor voortstuwing zullen dienen, valt te bezien. Dit zijn de feiten en geruchten.

Eind november 2017 presenteerde Tesla volkomen onverwacht de nieuwe Roadster, een opvolger van het model waar het in 2008 allemaal mee begon. De nieuwe vierpersoons Roadster moet qua prestaties het onbetwiste topmodel van de Tesla-reeks worden. Het merk belooft een acceleratie van 0 tot 100 kilometer per uur in 2,1 seconden, een topsnelheid van meer dan 400 kilometer per uur en een actieradius van ongeveer 1.000 kilometer.

Een exemplaar uit de eerste serie is al te bestellen. Geïnteresseerden moeten dan wel 43.000 euro voor een zogeheten basisreservering neertellen. De prijs van de Roadster uit de Founders-serie kost 215.000 euro.

Straks kan voor het eerst in jaren weer open gereden worden in een Tesla. (Foto: Tesla)

Straalmotoren voor betere prestaties

Vorig jaar kondigde Musk het optionele SpaceX-pakket voor de Roadster aan. Dit pakket bestaat uit tien kleine straalmotoren die de acceleratie, topsnelheid en het rem- en weggedrag "flink moeten verbeteren", aldus de uitgesproken topman van Tesla. Denk daarbij niet aan grote vlammen en rook, maar aan lucht die met hoge snelheid uit hogedruktanks ontsnapt.

Het leidde al direct tot een hoop speculatie, want dergelijke 'cold air thrusters' op een productieauto zou onherroepelijk de typegoedkeuring in het geding brengen. Om een voertuig op die manier voort te stuwen, is enorm veel kracht nodig. Een steentje op de weg zou door de straalmotoren een dodelijk projectiel worden, om over het lawaai nog maar te zwijgen.

Desondanks zei Musk vorige week dat de straalmotoren - vermoedelijk niet allemaal - achter de nummerplaat verwerkt zouden worden. Zou het dan toch om voortstuwing gaan?

Het systeem maakt gebruik van de hogedruktanks (COPV's) die ook op de Falcon 9 en Falcon Heavy-raketten zitten, maar dan kleiner. Volgens geruchten werkt het onder een druk van 700 bar. De achterbank komt bij het aanvinken van het SpaceX-pakket te vervallen. In plaats daarvan worden er tanks gemonteerd.

De Falcon 9-raket van SpaceX klaar voor lancering.

Tesla's geen bochtenridders

De werking van het systeem is mogelijk minder spectaculair dan de techniek doet vermoeden. Tesla's zijn zoals bekend razend snel in een rechte lijn, maar op een circuit komen auto's als de Model S en Model X door hun gewicht in de problemen.

De remmen krijgen het zwaar en ook het accupakket krijgt bij het leveren van voortdurend hoge prestaties het nodige te verduren. Kortom: als de Roadster een echte sportauto moet worden die dankzij straalmotoren beter moet accelereren, rijden en remmen, zoals Musk belooft, dan zal er extra aandacht naar koeling moeten.

De Tesla Roadster moet een echte sportwagen worden. (Foto: Tesla)

Geruchten aanwakkeren

De website Cars with Cords kwam vorig jaar met een theorie waarbij de vergelijking met een busje keyboard cleaner of een andere spuitbus werd gemaakt. Een gas koelt flink af als het aan de hoge druk ontsnapt, waardoor de spuitbus koud wordt. Dit fenomeen, ook wel adiabatische koeling genoemd, zou Tesla willen gebruiken.

Hoe precies, daarover tastte de schrijver nog in het duister. De patenten die hij als 'bewijs' aanhaalde, hadden in ieder geval weinig tot niets met de beschreven werking van het systeem te maken. Wel heeft Tesla patent gekregen op een systeem om lucht uit het koelingssysteem te verdrijven, om de effectiviteit ervan te verbeteren. Lucht kan namelijk geen hitte afvoeren, vloeistof wel.

Tesla-CEO Musk blijft ondertussen de wildste geruchten aanwakkeren. In zijn oorspronkelijke tweet over de prestatieverbetering door de toepassing van straalmotoren, zei hij dat de Roadster mogelijk ook zou kunnen vliegen. Dat klinkt als luchtfietserij, maar afgelopen vrijdag kondigde hij, al dan niet serieus, aan dat zijn bedrijf eind 2020 tests zou gaan uitvoeren om de Roadster in ieder geval te laten zweven. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

De Tesla Roadster zou aanvankelijk in 2020 op de markt komen, maar Musk temperde vorige maand de verwachtingen daaromtrent. "Is de Roadster noodzakelijk om de verdere ontwikkeling van elektrisch en autonoom rijden te bespoedigen? Nee", aldus de CEO, die het model dan ook een "dessert" noemde.