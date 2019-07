In de Verenigde Staten is de nieuwe Chevrolet Corvette gepresenteerd. Het model zorgt voor een stijlbreuk met het verleden, omdat de motor niet langer voorin ligt, maar tussen de inzittenden en de achteras is gemonteerd.

De nieuwe Corvette is daarmee een sportwagen met zogeheten middenmotor, net als de Ferrari F8 Tributo. Chevrolet belooft dat de nieuwe generatie Corvette een betere gewichtsverdeling heeft dan zijn voorganger en dat het stuurgevoel veel directer is, onder meer omdat de bestuurder dichter op de vooras van de auto zit.

De Corvette wordt aangedreven voor een 495 pk sterke V8-motor, die aan een automatische transmissie gekoppeld is. De auto weegt in de basis 1.530 kilo en accelereert volgens de fabrikant in minder dan drie seconden naar 100 kilometer per uur.

Het dakpaneel van de Corvette is verwijderbaar, waardoor de auto deels open te rijden is. Op termijn volgt een volwaardige cabrioversie van het model.

Nieuw interieur

Net als vanbuiten ondergaat de Corvette ook vanbinnen een metamorfose. Achter het stuurwiel zit voortaan een digitaal instrumentenpaneel van 12 inch, dat wordt geflankeerd door een groot aanraakscherm voor de belangrijkste bedieningsfuncties.

De bestuurder wordt van de passagier gescheiden door een grote wand met knoppen voor onder meer de klimaatregeling. De productie van de nieuwe Corvette wordt nog dit jaar opgestart.

