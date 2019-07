Later deze week wordt de nieuwe Corvette gepresenteerd. Het model geldt al sinds zijn lancering in 1953 als de Amerikaanse sportwagen pur sang. Inmiddels zijn we toe aan de achtste generatie, die een stijlbreuk met het verleden vormt.

De nieuwe Corvette krijgt voor het eerst in zijn lange geschiedenis een middenmotor, waarbij de krachtbron tussen de inzittenden en de achteras gemonteerd is. Ook het interieur van de auto gaat op de schop. De rijkelijk met leer beklede cabine wordt voortaan gedomineerd door grote schermen.

"Alle zeven generaties Corvette zijn getekend en gebouwd volgens het traditionele principe van een lange neus met daarin de motor, en de aandrijving op de achterwielen. Die traditie wordt nu gebroken; de Corvette C8 krijgt voor het eerst in zijn bestaan een middenmotor, een totaal ander concept. Het is afwachten hoe het publiek hierop zal reageren, de stijlbreuk zal in ieder geval voor stevige discussies zorgen bij Corvette-liefhebbers," zegt Michiel Willebrands van AutoWeek Classics.

Cor Ooms van de Heartbeat Corvette Club heeft zijn twijfels over de nieuwe Corvette met middenmotor. "Op basis van de foto's lijkt het net een Honda NSX of een Ferrari, maar ik moet hem nog in het echt zien. Misschien hadden ze de meer traditionele C7 in het aanbod moeten houden als model naast de C8."

Een ingepakt testexemplaar op promotietour in New York (Foto: GM)

'Enige echte Amerikaanse sportwagen'

De eerste Corvette was een open showauto die niet voor productie bedoeld was. Het model viel echter zo in de smaak dat moederbedrijf General Motors (GM) besloot de auto te gaan bouwen. De C1, zoals de eerste modelserie genoemd wordt, werd in 1953 als statussymbool in de markt gezet en was slechts bij een beperkt aantal chique dealerlocaties te koop. Dat plan mislukte en de Corvette verkocht slechts mondjesmaat. Het jaar erop was de auto overal te koop.

"De Corvette is de enige echte Amerikaanse sportwagen. Het feit dat het model in diverse gedaantes en generaties al sinds begin jaren vijftig onafgebroken wordt geproduceerd, draagt bij aan de enorme status van de auto. Het enige Amerikaanse model dat kan bogen op een vergelijkbare stamboom is de Ford Mustang, al opereert de Corvette zowel qua prijs als prestaties op een hoger niveau", aldus Willebrands.

Veelzeggend is tevens dat de Corvette in al die jaren slechts een concurrent van eigen bodem had, die overigens pas in 1991 op de markt kwam: de Dodge Viper. Dat model hield het tot 2017 vol, waarna Fiat Chrysler Automobiles de stekker uit het project trok.

Direct herkenbaar als Corvette; de C5 uit 2005 (Foto: GM)

Corvette C2 is de meest gezochte auto

De Corvette C2 verscheen in 1963 voor het eerst als coupé. Het was tevens het eerste model met de karakteristieke klapkoplampen die tot 2005 het aangezicht van de Corvette zouden bepalen. Auto's uit het eerste modeljaar hadden achterop een zogeheten split window, wat de Corvette uit dit modeljaar iconisch zou maken.

"De Corvette is voor Amerikanen wat de Porsche 911 is voor ons", zegt Ronald Kooyman, directeur van het Louwman Museum. Het exemplaar in de collectie van het museum is dan ook een een split window-model uit 1963.

Modellen uit de C2-sersie zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot de meest gezochte en daarmee de meest kostbare exemplaren. De vijf Corvettes waar op veilingen het meest voor betaald is, zijn allemaal van het type C2. Het record staat op een exemplaar uit 1967, het laatste jaar. Hier werd vijf jaar geleden 3,85 miljoen dollar voor betaald, destijds ongeveer 2,9 miljoen euro.

De iconische Corvette uit modeljaar 1963 (Foto: GM)

Corvette wordt tandeloze tijger

Waar de C2 slechts vier jaar in productie was, liep zijn opvolger gedurende zestien jaar van de band. Strengere milieuwetten en de oliecrisis maakte dat de Corvette wel het uiterlijk van een sportwagen had, maar in veel gevallen niet langer de bijbehorende prestaties leverde. Na 1971 werd het motorvermogen flink teruggeschroefd. Het basismodel had op den duur nog maar 165 pk.

De ontwikkelingen stonden het succes van de Corvette echter niet de weg. Waar in 1970 nog zo'n 17.000 exemplaren van de band liepen, waren dat in 1979 er alweer dik 53.000 stuks, een record dat nog altijd staat.

In de jaren zeventig liep ook de speciale leaseaanbieding voor NASA-astronauten af. GM realiseerde zich in de beginjaren van de ruimtevaart al snel dat de aandacht voor astronauten een goede reclame voor het bedrijf kon opleveren.

Astronauten konden dan ook voor het symbolische bedrag van 1 dollar per jaar een auto naar keuze leasen. In bijna alle gevallen viel de keuze op een Corvette. De bekendste auto's zijn de drie goud gespoten exemplaren uit 1969 van de bemanning van de Apollo 12.

In de jaren zeventig werd het motorvermogen afgeknepen (Foto: GM)

Auto om rekening mee te houden

De Corvette C4, gelanceerd in 1984, was een echt product van de jaren tachtig. De auto had een geheel nieuw chassis, een koetswerk met strakke lijnen en digitale tellers. Het publiek liep er desondanks niet warm voor, want de jaarlijks productieaantallen schommelde zo rond de 20.000 exemplaren.

Het klapstuk uit de serie was de Corvette ZR-1, die tussen 1990 en 1995 gebouwd is. De auto was in samenwerking met Lotus tot stand gekomen en had een 375 pk sterke V8-motor voorin. Ook het onderstel was onderhanden genomen en voorzien van instelbare dempers. Vanaf dat moment was de Corvette een auto waar de Europese concurrentie rekening mee moest gaan houden, iets wat voorheen ondenkbaar was.

Die ingezette koers werd door de C5 en C6 voortgezet, met aandacht voor een goede luchtweerstand, strakke wegligging en een verbeterd stuurgevoel. Ook wat prestaties betreft was de Corvette weer een echte sportwagen, met de 755 pk sterke Corvette C7 uit modeljaar 2019 als (voorlopig) hoogtepunt.

Het koperspubliek kon dit buiten de magere economische jaren tussen 2009 en 2013 blijkbaar ook waarderen, aangezien de productie flink omhoog ging. In 2007 en 2016 kwamen de aantallen zelfs weer boven de 40.000 exemplaren per jaar uit.

Het uitgaande model in zijn meest extreme vorm (Foto: GM)