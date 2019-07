Volkswagen gaat een nieuw productiecentrum in Turkije bouwen, zo schrijven Duitse en Turkse media op vrijdag. Met de plannen is mogelijk een investering van ongeveer 2 miljard euro gemoeid.

Het Duitse zakenblad Automobilwoche schrijft dat de nieuwe fabriek in de provincie Izmir moet verrijzen. Dochteronderneming Skoda zou een van de merken zijn die van de nieuwe locatie gebruik gaat maken.

Vorige maand schreven Turkse kranten al over de plannen om onder meer de Skoda Karoq en de Seat Ateca in Turkije van de band te laten rollen. De nieuwe fabriek zou in 2022 zijn deuren moeten openen.

Bulgarije was naar verluidt ook in de race voor de Volkswagen-fabriek, maar op aandringen van Qatar zou er voor Turkije gekozen zijn. De Golfstaat heeft een belang van 14,6 procent in Volkswagen en is een belangrijke bondgenoot van Turkije.