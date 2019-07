Fiat Chrysler Automobiles (FCA) heeft de eerste productierobot voor de bouw van de volledig elektrische Fiat 500 in de fabriek in Mirafiori geïnstalleerd. De productie moet in het tweede kwartaal van volgend jaar beginnen.

Met de nieuwe productielijn is een investering van bijna 700 miljoen euro gemoeid. Uiteindelijk moeten er in de Italiaanse fabriek 80.000 nieuwe elektrische Fiat 500's van de band rollen.

Volgens Pietro Gorlier, FCA-baas voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika, kan de productiecapaciteit nog vergroot worden. De elektrische Fiat 500 wordt een nieuw model dat naast de huidige 500 met brandstofmotoren in de prijslijst zal komen.

Fiat levert in de Verenigde Staten al sinds 2013 een elektrische 500, een model dat via parallelimport sinds enige tijd in Nederland te krijgen is.

In 2014 baarde de vorig jaar overleden topman Sergio Marchionne opzien door mensen op te roepen de elektrische 500 niet aan te schaffen, aangezien FCA er flink verlies op maakte. "Ik hoop dat jullie er geen kopen, want elke keer als ik er een verkoop, kost het me 14.000 dollar", zei hij op een bijeenkomst van de Brookings Institution.