De productie van de Volkswagen Kever is gestopt, waardoor voorlopig een einde is gekomen aan zeven decennia autogeschiedenis. In het Mexicaanse Puebla rolde woensdag de allerlaatste Kever, de Beetle, van de band.

Het laatste exemplaar, een blauwe, rolde onder begeleiding van een Mexicaans orkest en omringd door de arbeiders van de fabriek van de band.

De Volkswagen Kever werd meer dan twintig jaar lang in Mexico gemaakt. De teller staat daar sinds 1997 op meer dan 1,7 miljoen exemplaren van de New Beetle.

De Kever, die meermaals een facelift kreeg, heeft zijn oorsprong diep in de vorige eeuw. In de jaren zestig was het model in onder meer de VS dusdanig populair dat Volkswagen zijn eerste fabriek op Amerikaanse bodem puur voor de productie van het iconische wagentje realiseerde.