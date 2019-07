BMW haalt een deel van de automotorproductie weg uit het Verenigd Koninkrijk (VK) uit zorgen om de groeiende Brexit-onzekerheid. Dat schrijft Financial Times dinsdag.

Het Verenigd Koninkrijk zal - volgens de huidige planning - op 31 oktober vertrekken uit de Europese Unie. De autosector heeft het al sinds 2017 lastig, en maakt zich daar bovenop zorgen over mogelijke invoertarieven, extra bureaucratische rompslomp en andere kosten die de Brexit met zich mee zou kunnen brengen.

De twee kandidaten om de Britse premier May op te volgen, Jeremy Hunt en Boris Johnson, hebben beiden gezegd dat ze bereid zijn om uit de EU te stappen zonder goede afspraken te hebben gemaakt - de zogenoemde harde Brexit.

De automotors die BMW nu in het VK bouwt, worden daarna naar Zuid-Afrika verstuurd. Daar zet de autofabrikant de BMW X3 in elkaar. Afhankelijk van het soort Brexit, is het mogelijk dat de motors hun EU-label verliezen, waardoor de auto's ook niet meer belastingvrij teruggestuurd kunnen worden naar de EU, zegt BMW-productiebaas Oliver Zipse dinsdag.

Brexit is nu al voelbaar

De gevolgen van de Brexit voelt de Britse autosector nu al. De maand april was zelfs zo slecht dat de hele Britse economie kromp.

Dat had te maken met de noodmaatregelen voor de Brexit, die oorspronkelijk op 29 maart zou plaatsvinden. De Brexit werd uitgesteld, maar dat uitstel kwam te laat voor de autofabrieken die de noodplannen niet meer konden terugdraaien.

Veel fabrieken sluiten de deuren

Mede door de Brexit sluiten ook veel autofabrieken de deuren. Ford kondigde onlangs aan een fabriek in Bridgend te sluiten, waardoor zeventienhonderd banen op het spel staan.

Eerder kondigde Honda al aan een fabriek te sluiten in het Engelse Swindon. Jaguar Land Rover liet zelf in januari weten 4.500 banen te schrappen, Nissan gaat stoppen met de productie van de X-Trail-SUV in het Verenigd Koninkrijk en Toyota heeft gewaarschuwd dat een 'no deal-Brexit' waarschijnlijk banen zal gaan kosten.