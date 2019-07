Mini heeft dinsdag in Rotterdam de Mini Electric gepresenteerd. Het is het eerste volledig elektrische model van het Britse merk, dat onderdeel is van de BMW Group. De lancering van de elektrische Mini valt samen met het zestigjarig bestaan van de fabrikant. De productie van de auto gaat in november in Oxford van start.

De elektrische Mini wordt aangedreven door een 184 pk sterke elektromotor, waarmee de auto in 7,3 seconden naar 100 kilometer per uur accelereert.

Het accupakket van de Mini is een exemplaar van 32,6 kWh, die in de bodem verwerkt is. De bagageruimte meet 211 liter. Aan de snellader met een capaciteit van 50 kW zit de auto na 35 minuten weer tot 80 procent vol.

Rijbereik van maximaal 235 kilometer

De Mini Electric heeft een actieradius van 235 kilometer en moet het daarmee afleggen tegen concurrenten als de DS3 Crossback e-Tense, de Opel Corsa-e en de Peugeot e-208.

Klaus Fröhlich, de ontwikkelingschef bij BMW, zei eerder dit jaar tegen NU.nl dat een zo groot mogelijk rijbereik niet het belangrijkste doel was.

"De actieradius is ondergeschikt aan rijplezier. Mini-klanten begrijpen dat ook beter. Daarnaast wordt een Mini vaak als tweede auto gebruikt of voor stadsgebruik. Kortom, die klanten zijn gewend om naar alternatieven te kijken als er langer gereden moet worden", aldus Fröhlich.

'Actieradius moet afhankelijk zijn van gebruik'

Dat werd tijdens de presentatie van de Mini Electric in Rotterdam nog eens onderstreept door Pieter Nota, de Nederlandse verkoopbaas bij BMW, Mini en Rolls-Royce.

"We hebben bewust gekozen voor een bereik van 235 kilometer, aangezien dat optimaal is voor stedelijke gebieden. De auto is hierdoor niet te zwaar en te duur, waar we erg trotst op zijn. De actieradius moet afhankelijk zijn van de gebruikssituatie", aldus Nota. De Mini weegt 1.365 kilo.

De prijs van de Mini Electric is vastgesteld op 34.900 euro, waarmee de auto in dezelfde prijsklasse zit als de concurrentie. Toch wil men bij Mini niet te veel naar anderen kijken.

"We zijn het premium aanbod in de markt en we willen dezelfde doelgroep bedienen als bij de reguliere Mini. We kijken niet echt naar wat de concurrentie doet," zegt Nota.

Gros van de uitleveringen in 2020

De productie van de Mini Electric gaat in november in het Britse Oxford van start, waarna de auto in maart op de markt komt.

Gevraagd naar de mogelijke gevolgen van een 'no deal-Brexit', zei Nota dat Mini trouw zal blijven aan de productielocatie in Oxford. "Als onderneming zijn we gebaat bij zo weinig mogelijk handelsbarrières. Je wil zo min mogelijk problemen bij de aanvoerlijnen, maar we zijn goed voorbereid."

