Het aantal registraties van middelgrote SUV's in Europa lag in het eerste kwartaal fors lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. De verkoop van de veelal zevenzits-modellen die tussen de middenklasse en grote SUV's invallen, ging met 7,7 procent onderuit.

Dat meldt onderzoeksbureau JATO Dynamics vrijdag. Volgens analist Felipe Munoz is de groei van het segment afgevlakt.

De verkoop van de Nissan X-Trail daalde met 70 procent naar 4.964 exemplaren. Het zustermodel van Renault, de Koleos, werd 3.091 keer afgeleverd, een daling van 47 procent. Ook de verkoop van de Kia Sorento en de recent geïntroduceerde Hyundai Santa Fe viel lager uit.

Als reden noemt Munoz het vooruitzicht van strengere emissie-eisen. Modellen als de X-Trail en Sorento zijn al wat ouder en het wordt voor fabrikanten steeds lastiger de middelgrote SUV's schoon genoeg te houden. De Ford Edge is door de fabrikant om die reden in een hoop markten al van de prijslijst geschrapt.

De modellen die met kleine benzinemotoren leverbaar zijn, zoals de Peugeot 5008, daalden daarom minder snel in populariteit. De verkoop van de Volkswagen Tiguan Allspace en Skoda Kodiaq zat zelfs in de lift.

Elektrificatie lijkt in deze klasse op termijn dan ook noodzakelijk, getuige het succes van de hybride Toyota RAV4. Ook de Mitsubishi Outlander PHEV scoort in Europa nog altijd sterk. Het aantal registraties van de plug-inhybride lag in het eerste kwartaal met 13.659 stuks 48 procent hoger dan in 2018.