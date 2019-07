Renault heeft een derde versie van de Mégane R.S. gelanceerd, de Trophy-R. Het Franse merk heeft ingezet op gewichtsreductie en nog betere rijeigenschappen. Renault zal slechts vijfhonderd exemplaren van de Trophy-R bouwen.

De Mégane R.S Trophy-R beschikt over dezelfde 300 pk sterke benzinemotor als de 'reguliere' Trophy, een krachtbron die in dit geval alleen met de handgeschakelde zesbak is te krijgen.

De Mégane R.S Trophy-R accelereert in 5,4 seconden naar 100 kilometer per uur en haalt een topsnelheid van 262 kilometer per uur. Speciale dempers en krachtigere remmen behoren tot de standaard uitrusting. Tegen meerprijs zijn koolstofkeramische remschijven leverbaar.

Alles op alles gezet voor gewichtsbesparing

Het grote verschil met de gewone Mégane R.S. Trophy is het gewicht. De Trophy-R is met een wagengewicht van 1.306 kilo zonder opties namelijk 130 kilo lichter dan dat model.

De gewichtsbesparing werd onder andere bereikt door het verwijderen van de meesturende achteras van de andere modellen. Het nieuwe exemplaar weegt 38 kilo minder. Daarnaast heeft de Trophy-R een uit titanium vervaardigd uitlaatsysteem en een motorkap van carbon composiet, die de helft van een regulier exemplaar weegt.

Standaard staat de Mégane op 19-inchlichtgewichtwielen, maar tegen betaling monteert Renault uit koolstofvezel vervaardigde exemplaren onder de Trophy-R, die het gewicht met nog eens 2 kilo per wiel terugbrengen. Ook op de optielijst: een accu die 4,5 kilo lichter is dan het origineel.

Vanbinnen vinden we speciale kuipstoelen die per stuk 7 kilo lichter zijn dan de standaardzetels. Tevens ontbreekt de achterbank. Andere aanpassingen: de ruiten zijn dunner, de achterste portierramen zijn altijd gesloten en een wisser op de achterruit ontbreekt. Daarnaast moet deze topversie het niet met het 8,7 inch grote infotainmentscherm stellen, maar met een 7 inch groot exemplaar, wat nog eens 250 gram scheelt.

De Mégane R.S. Trophy is vanaf eind dit jaar beschikbaar. Van de vijfhonderd te produceren exemplaren komen er slechts enkele naar Nederland. Prijzen volgen later.

