Ondanks dat de plug-inhybrideauto in Nederland niet zo populair meer is als een aantal jaar geleden, verschijnen de komende maanden desondanks talloze nieuwe geëlektrificeerde modellen. Is de plug-inhybride (PHEV) aan een tweede leven begonnen?

In Nederland was de stekkerauto met verbrandingsmotor jarenlang razend populair, vooral dankzij de fiscale voordelen voor zakelijke rijders. Auto's die op papier minder dan 50 gram CO2 per kilometer uitstootten, kwamen tot 2013 in aanmerking voor vrijstelling van bijtelling.

Het zorgde ervoor dat het aantal registraties van modellen als de Opel Ampera, Mitsubishi Outlander PHEV en de Volvo V60 Twin Engine een grote vlucht nam.

De bijtelling ging vervolgens naar 7 procent, om daarna nogmaals verhoogd te worden naar 15 procent. Vanaf 1 juli 2017 geldt de bijtellingscategorie van 22 procent, waarmee het voordeel kwam te vervallen.

Leaserijders gingen in 2013 voor de plug-inhybrides van Volvo en Mitsubishi (Foto AutoWeek)

Binnenkort leverbare nieuwe plug-inhybride voertuigen Audi Q5, A6, A7 en A8

Bentley Bentayga

BMW 3-Serie

DS 7 Crossback

Mercedes-Benz C-Klasse

Opel Grandland X

Peugeot 3008 en 508

Skoda Superb

Volkswagen Passat

Volvo XC40

'Plug-inhybride is mooie en noodzakelijke tussenstap'

Bij Mitsubishi ziet men de plug-inhybride als een noodzakelijk tussenstap tussen brandstofauto's en volledig elektrische voertuigen. "Met dergelijke modellen kunnen mensen aan elektrisch rijden wennen. Ook voor de merken is het een goede tussenstap, want in veel gevallen kan je niet zomaar hele fabrieken en je bestand van toeleveranciers op de schop gooien in de overstap naar volledig elektrisch", zegt Jan Willem Oosterveld, general manager marketing en pr.

Bovendien zijn elektrische auto's wat hem betreft niet per definitie noodzakelijk om aan de steeds strenger wordende uitstootlimieten van de EU te voldoen. Vanaf 2021 mag de gemiddelde uitstoot van het aanbod van een merk niet hoger zijn dan 95 gram CO2 per kilometer.

"Met een PHEV zit je ver onder die grens en heb je dus het perfecte voertuig voor de overgang naar die nieuwe limiet", aldus Oosterveld.

Ook bij Kia zien ze dergelijke voordelen. "Plug-inhybridetechnologie is een goede manier voor het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Dit helpt fabrikanten om de Europese CO2-regelgeving na te streven. Ook in de praktijk is dit een goede CO2-reductie technologie, mits maximaal gebruik gemaakt wordt van de elektrische aandrijflijn. Een plug-inhybride die 50 kilometer elektrisch kan rijden stelt de meeste consumenten in staat om woon-werkverkeer volledig elektrisch uit te voeren", zegt manager communications en pr Maaike Aarts.

De plug-inhybride Kia Niro geflankeerd door de Outlander (Foto: AutoWeek)

'Merken kunnen niet meer zonder'

Of er sprake is van een opleving van de het fenomeen plug-inhybride kan Oosterveld niet zeggen. "Je kan gezien de aangescherpte EU-regels ook stellen dat sommige fabrikanten simpelweg niet meer zonder een vorm van elektrificatie kunnen om aan de uitstootlimiet te kunnen voldoen."

Max Erich, sectoreconoom bij het ING Economisch Bureau, constateert hetzelfde. "Om boetes te ontlopen proberen fabrikanten ook PHEV's te verkopen", stelt hij. Erich denkt echter dat de rol van PHEVs is uitgespeeld.

"De actieradius van volledig elektrische auto's is veel beter geworden en de prijzen dalen. Ook het steeds omvangrijkere netwerk van snelladers werkt in het voordeel van volledig elektrische voertuigen. Ander voordeel is dat ze simpelweg geen complete brandstofmotor, tank en uitlaat hoeven mee te zeulen. Zodra de PHEV moet overschakelen op benzine of diesel is het verbruik, mede door het extra gewicht, hoog. Verder is de onderhoudsbehoefte bij volledig elektrisch minder en de betrouwbaarheid groter."

De geleidelijke verhoging van bijtelling over volledige elektrische auto's betekent voor Erich dan ook niet dat er kansen voor PHEV's liggen.

De Hyundai PHEV is onlangs vernieuwd en komt later dit jaar (Foto: Hyundai)

'PHEV tussen wal en schip'

Door het wispelturige overheidsbeleid is de plug-inhybride volgens Hyundai tussen wal en schip beland. "De techniek is op papier geweldig, maar in Nederland kijkt men over het algemeen naar het fiscale voordeel. Daar is door de overheid een streep door gezet", aldus pr-manager Mike Belinfante.

"Klanten willen het rijbereik van een diesel voor de prijs van een benzineauto. Dan kom je bij een gewone hybride uit." De uitgaande plug-inhybride-versie van de Hyundai Ionic kostte destijds bijna 5.000 euro meer dan de hybride-uitvoering van het model. "Voor zakelijke rijders is het bijtellingstarief van belang, dus die wijken uit naar volledig elektrisch", voegt Belinfante toe.

Aangekondigde plug-inhybrides Audi Q7

BMW X1

Citroën C5 Aircross

Jeep Compass en Renegade

Land Rover Defender (nog niet officieel bevestigd)

Mercedes A-Klasse en B-Klasse

Range Rover Evoque

Renault Captur, Mégane en Espace (laatste nog niet officieel bevestigd)

Seat Tarraco

Slimme software helpt bestuurders in de stad

Bij BMW houden ze vertrouwen in de PHEV. Het merk levert al zes modellen met dergelijke techniek en op korte termijn volgen nog twee nieuwe modellen. Met de Mini Countryman plug-in meegerekend komt het totaal van de groep op negen PHEV's.

Volgens Pieter Nota, de Nederlandse verkoopbaas bij BMW, Mini en Rolls-Royce, is de PHEV een mooie manier om in steden sneller voor schone lucht te zorgen.

Uit een proef van het merk in samenwerking met de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit bleek dat deelnemers met behulp van slimme software 93 procent van de stadskilometers elektrisch konden afleggen. Op termijn moet vergelijkbare software BMW-eigenaren in staat stellen om vooraf een gebied in te stellen waarbinnen elektrisch gereden moet worden.

De in aantocht zijde BMW 3-Serie PHEV (Foto: BMW)

Woon-werkverkeer kan geheel elektrisch

Uiteraard hebben we ook zelf een PHEV geprobeerd, de bekende Mitsubishi Outlander. Op het traject Amstelveen-Rotterdam reden we 41 kilometer volledig elektrisch. Hierdoor hadden we in het centrum van Rotterdam, daar waar je het meest profijt hebt, niet genoeg over om elektrisch te rijden. Een beginnersfoutje.

Wel viel op dat je bij het remmen voor een stoplicht genoeg energie terugwint om de auto elektrisch weer op gang te brengen. Een brandstofauto verbruikt op die momenten juist het meest. Op N-wegen lukte dit bij stoplichten en rotondes eveneens.

Het de rit vanuit Den Haag naar de redactie in Hoofddorp, een afstand van net geen 45 kilometer, lukte geheel elektrisch. Hetzelfde traject maar dan via de A44 ging eveneens volledig elektrisch. Bij aankomst hadden we bovendien nog 12 kilometer aan bereik over, tegenover 1 kilometer een dag eerder.

De ritten maken duidelijk dat in ons geval de PHEV als tussenstap overgeslagen kan worden. Aangezien de gemiddelde woon-werkafstand in Nederland 22,6 kilometer is, zal dat vermoedelijk voor meer mensen gelden.

Je kan ook stellen dat we de ervaring met een PHEV nodig hadden om ervan doordrongen te raken dat volledig elektrisch inderdaad kan en te verkiezen valt boven deels elektrisch.

De verkoop van de bekende Mitsubishi Outlander PHEV trekt weer aan (Foto: AutoWeek)