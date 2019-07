Mercedes-AMG heeft de nieuwe A 45 en CLA 45 gepresenteerd. De modellen hebben minimaal 387 pk, de S-versies van de auto's komen tot 421 pk. Mercedes-AMG heeft alles uit de kast gehaald voor maximale prestaties op het circuit, waaronder een virtuele instructeur.

Mercedes-AMG haalt het vermogen uit een 2,0 liter-viercilinderbenzinemotor met turbo. Het vermogen wordt via een automatische transmissie en vierwielaandrijving op de weg gebracht. De A 45 accelereert in 4,0 seconden naar 100 kilometer per uur, terwijl de grotere en zwaardere CLA 45 daar 4,1 seconden voor nodig heeft.

De S-uitvoeringen, dus met 421 in plaats van 387 pk, zijn een fractie sneller: de A 45 S gaat in 3,9 seconden naar 100 kilometer per uur, tegenover 4,0 seconden voor de CLA 45 S. De auto's halen een top van 270 kilometer per uur.

De gewone 45-modellen kunnen dat ook halen, maar dan moet je het optionele AMG Driver's Package bestellen. Een ander verschil tussen de 45 en 45 S-versies is dat de vierwielaandrijving van de S-modellen in een speciale driftstand gezet kunnen worden.

Alles voor op het circuit

Het onderstel kent zes rijstanden, elk met eigen instellingen voor de aandrijflijn, versnellingsbak, het onderstel en de uitlaat. Het infotainmentsysteem van de auto kan allerlei door de racerij geïnspireerde informatie tonen, zoals rondetijden en een meter voor G-krachten.

Op het circuit kan het systeem via augmented reality, een virtuele laag over de baan, de ideale lijn aan de bestuurder tonen. Een virtuele instructeur kan daarnaast tips geven om de rondetijd te verbeteren.

