De Franse politie is woensdagochtend binnengevallen bij het hoofdkwartier van de Franse automaker Renault in Boulogne-Billancourt. Meerdere media, waaronder Financial Times, melden dat de inval wordt gedaan naar aanleiding van het onderzoek naar Carlos Ghosn, de oud-topman van de alliantie Renault-Nissan. Het onderzoek is dus niet gericht op Renault zelf.

"De Renault-groep bevestigt dat de Franse politie onderweg is naar het hoofdkwartier van Renault in Boulogne-Billancourt en werkt volledig mee met het onderzoek", laat Renault weten in een verklaring.

Ghosn kwam eind april opnieuw op borgtocht vrij in Japan, maar moet zich aan een aantal strikte voorwaarden houden in afwachting van zijn rechtszaak.

De voormalige Nissan-topman wordt verdacht van meerdere vergrijpen. Zo zou hij onder andere ongepaste betalingen ter waarde van 7,8 miljoen euro uit de samenwerking van alliantiepartner Mitsubishi hebben gekregen. Ook schreef de Japanse krant Asahi vorige maand dat Ghosn 350 miljoen yen (2,9 miljoen euro) aan Renault-geld had weggesluisd naar zijn eigen investeringsfonds in Libanon.

Als Ghosn schuldig wordt bevonden, gaat hij mogelijk voor tien jaar de cel in. Ghosn zelf ontkent alle beschuldigingen.