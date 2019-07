Honda lanceert binnenkort een volledig elektrische stadsauto, de Honda E genaamd. Het wordt niet de goedkoopste elektrische auto, noch degene met het grootste bereik. De Honda E is wel een heel bijzondere auto, zowel vanbinnen als vanbuiten. AutoWeek reed er alvast mee en sprak met projectleider Kohei Hitomi.

Honda gebruikt een relatief klein accupakket met een capaciteit van 35,5 kWh, waarmee de auto een bereik heeft van minstens 200 kilometer. Volgens de fabrikant is het een bewuste keuze om geen grotere accu te monteren, omdat de auto vooral bedoeld is voor stedelijk verkeer en dan zijn grote afstanden minder noodzakelijk. En het scheelt gewicht. Daarnaast is een kleiner accupakket, wat overigens watergekoeld is, makkelijker en bovenal sneller weer vol te laden.

'We wilden de beste stadsauto maken'

"Waar komt een elektrische auto het beste tot z'n recht? In een stadsomgeving. En vanuit dat uitgangspunt wilden we dus de beste stadsauto maken: met dynamisch weggedrag, een kleine draaicirkel en een redelijke actieradius", zegt projectleider Hitomi.

De motor is behoorlijk krachtig, zo'n 150 pk en volgens onofficiële cijfers accelereert hij binnen acht seconden naar 100 kilometer per uur en heeft hij een topsnelheid van 145 kilometer per uur.

Voor de Honda E werd – uiteraard – een nieuw platform ontwikkeld. Een van de bijzonderheden is dat de deze auto een achterwielaandrijver is. En dat heeft een levensgroot voordeel: een kleine draaicirkel van 4,3 meter. Zegt dat getal je niet zo veel? Ter vergelijking, een Volkswagen heeft een draaicirkel van meer dan 10 meter.

De auto accelereert vlot naar 100 kilometer per uur. (Foto: AutoWeek)

'Je wil mensen niet afschrikken'

De Honda E heeft een even hip als aaibaar uiterlijk, wat volgens de makers een bewuste keuze is. "Het idee is om de geavanceerde techniek niet moeilijk te laten ogen. Daardoor krijg je de indruk dat het ook gemakkelijk te gebruiken is. Je wil mensen niet afschrikken, ondanks dat er heel veel functies beschikbaar zijn via de interface in de auto", aldus Hitomi.

De Honda E zal altijd tweekleurig zijn zoals de mode voorschrijft, maar het zwart heeft ook nog een functie. Het onttrekt namelijk allerlei zaken aan het zicht. Zoals de handgrepen van de achterportieren, de ruitenwissers en de nodige camera's. De gekleurde carrosseriedelen zijn zo glad mogelijk gehouden en de handgrepen van de voorportieren zijn verzonken. Een duwtje ertegen en ze springen eruit, zodat je het portier kunt openen.

Mix van oud en nieuw

Ook het interieur is bijzonder. Honda combineert hier de eenvoud van de jaren zeventig met het tech-tijdperk van de jaren 2020. Een old-school tweespaaksstuur, nep-houtfineer, grove bekledingsstof, huiselijke kleuren – je stapt in één keer dik veertig jaar terug in de tijd. Maar het oogt allerminst ouderwets, want achter het stuur vind je over de hele breedte van de auto een aaneenschakeling van beeldschermen.

Op de uiterste hoeken de displays die horen bij de 'buitenspiegels'. Want de Honda E heeft geen buitenspiegels, maar een camerasysteem – ook voor de binnenspiegel trouwens. De camera kent een normale beeldhoek en een groothoek, en de lichtgevoeligheid zou zo zijn ingeregeld dat je onder alle omstandigheden goed beeld hebt.

Achter het stuur bevindt zich een beeldscherm met de belangrijkste info voor de bestuurder, zoals de snelheid, actieradius en dat soort zaken, en links van het stuur twee flinke displays voor navigatie, telefoon, multimedia. De graphics zijn mooi, het werkt zeer intuïtief en je kunt ze onderling wisselen, zodat je bijvoorbeeld telefooninformatie binnen handbereik hebt en de navigatie even wat verder van je afstaat. Een ogenblik later kun je dat weer terugzetten.

De donkere vlakken links en rechts zijn schermen voor de buitencamera's. (Foto: Honda)

Auto is met een pedaal te rijden

Honda gunt ons een eerste indruk op een piepklein testbaantje in Duitsland. We kunnen een kwartier met de auto rijden en een heel voorzichtige impressie krijgen. Met een drukknop op de middenconsole zet je hem in D en wanneer je het pedaal naar beneden duwt, springt hij vlot naar voren. Gevoelsmatig is hij ongeveer even snel als de Hyundai Kona Electric.

De Honda stuurt licht, maar met veel gevoel en de draaicirkel is inderdaad indrukwekkend klein, hij lijkt haast om z'n as te draaien. In de auto is het mooi stil en ook de banden maken weinig lawaai.

De prototypes rijden trouwens op wielen van 17 inch met Michelin Pilot Sport 4 en niet op speciale eco-banden zoals je wel onder andere auto’s ziet. Het is ook mogelijk de auto te rijden met 'single pedal control', wat zoveel betekent dat wanneer je het pedaal lift, de auto sterk afremt op de motor, en energie regenereert.

De Honda E is dankzij een kleine draaicirkel heel wendbaar. (Foto: AutoWeek)

'Het gaat niet alleen om de getallen'

De prijs van de Honda E is nog niet bekend. Wel is alvast zeker dat de auto in ieder geval niet goedkoper dan zijn concurrenten zal zijn. Dat zou betekenen dat het model tussen de 35- en 40.000 euro zal gaan kosten.

"De auto zal in elk land een andere prijs krijgen, die onder meer afhankelijk is van lokale subsidies en regelingen. We hopen dat de mensen voor deze auto kiezen om andere redenen dan alleen de prijs. Omdat hij cool is, om z’n goede prestaties en z'n vooruitstrevende design. We willen onderscheidend zijn. Het gaat dus niet alleen om getallen, maar om het totale pakket. Let wel, EV's zijn over het algemeen niet goedkoop", zegt Hitomi daarover.

Een van de belangrijkste concurrenten van de Honda E wordt dinsdag gepresenteerd: de volledig elektrische Mini. Ook dit model moet het van zijn uiterlijk en imago hebben, niet van zijn rijbereik.

Binnenin heeft Honda een bijzondere sfeer gecreëerd. (Foto: Honda)

De volledige rijtest stond in AutoWeek 27