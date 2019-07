BMW heeft de nieuwe X6 gepresenteerd. De lancering van het nieuwe model is bijzonder, aangezien de voorganger pas vijf jaar op de markt was. De nieuwe X6 is iets groter geworden en krijgt minimaal 340 pk.

De nieuwe X6 onderging met name aan de achterzijde de nodige wijzigingen. Daar vallen de ver doorlopende, horizontale achterlichten op. Aan de voorzijde wijkt de auto niet heel veel af van de X5 waarop hij gebaseerd is. Dat is in het donker wel anders, want tegen meerprijs levert BMW verlichting in de grille.

De X6 groeide in de lengte met 2,5 centimeter tot 4,94 meter. De breedte van het voertuig nam toe tot 2 meter precies. Er kan volgens BMW 580 liter aan bagage achterin de auto.

Het nieuwe model wordt leverbaar met benzine- en dieselmotoren. De instapmotor is een 340 pk sterke zescilinder benzinekrachtbron. Er is ook een V8-motor met 530 pk leverbaar. Op termijn volgt een nog krachtigere M-uitvoering. De dieselmotoren leveren respectievelijk 265 en 400 pk.

De nieuwe X6 wordt in september aan het grote publiek getoond, waarna het model in november op de markt komt. De auto zal concurreren met de nieuwe Q8 van Audi en de aanstaande GLE Coupé van Mercedes-Benz.

