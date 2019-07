Renault heeft de opvolger van de succesvolle Captur gepresenteerd. Het model onderging met name van binnen en onderhuids een aantal grote wijzigingen. Zo wordt de Captur leverbaar met plug-inhybrideaandrijflijn.

Renault kiest daarmee een andere koers dan de grote concurrent. Peugeot lanceerde van de eveneens nieuwe 2008 namelijk wel een volledig elektrische versie. De deels elektrische Captur heeft een 9,8 kWh accupakket, waarmee de auto volgens Renault ongeveer 45 kilometer ver komt. De elektrische actieradius in de stad zou 65 kilometer zijn.

De nieuwe Captur is te herkennen aan het nieuwe uiterlijk, dat gelijkenissen met de onlangs geïntroduceerde Clio vertoont. De auto is 11 centimeter langer en bijna 2 centimeter breder dan de oude Captur.

Binnenin zijn de veranderingen groter. Daar is een volledig nieuw interieur gemonteerd dat wordt gedomineerd door het rechtopstaande infotainmentscherm. Opvallend is het 'balkon' waar de transmissiehendel is gemonteerd. Deze lijkt hierdoor te zweven.

De nieuwe Captur wordt in Nederland alleen met benzinemotoren geleverd. De instapmotor is een driecilinder-benzineblok met turbo, die goed is voor 100 pk. Ook komt er een 1,3-liter viercilinder-turbomotor. Deze krachtbron levert 130 pk en is verkrijgbaar in combinatie met een automatische transmissie. De krachtigste versie is goed voor 155 pk.

