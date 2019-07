De verkoop van personenauto's is in de eerste helft van dit jaar met ruim een tiende afgenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Dat blijkt uit cijfers van de RAI Vereniging en de BOVAG. In totaal werden er 226.482 auto's verkocht, vergeleken met 252.988 auto's in de eerste helft van 2018.

De best verkochte auto van het afgelopen halfjaar is de Volkswagen Polo. In juni werd de Tesla Model 3 het meest verkocht.

Max Erich, sectoreconoom automotive bij ING wijt de afname aan de zakelijke markt, die wacht op elektrische auto's. "Iedereen die een leaseauto heeft zal willen overstappen naar een elektrische auto, omdat je dan minder bijtelling hoeft te betalen. Maar elektrische auto's zijn er nu eigenlijk nog niet genoeg."

De RAI Vereniging en BOVAG zelf wijten de slechte cijfers zelf aan de hogere aanschafbelasting (de BPM), iets waar de brancheorganisaties al langer campagne tegen voeren. Volgens Erich "zal de hogere BPM wel een rol spelen" , maar is de daling niet volledig te wijten aan de hogere belasting.

Volgens Erichs kan de flinke afname nog wel voor een deel worden bijgetrokken, hoewel dat niet genoeg zal zijn om de achterstand in te halen. Doordat de bijtelling op elektrische auto's in 2020 wordt verhoogd, zullen de verkoopcijfers in de tweede helft van dit jaar waarschijnlijk nog wat stijgen, voorspelt hij.