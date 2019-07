De komende maanden staan bij Mercedes in het teken van elektrificeren. Naast dat de fabrikant met de volledig elektrische EQC en een tweetal dieselhybrides komt, introduceert het Duitse merk later dit jaar ook een plug-inhybride A-Klasse.

Daar blijft het overigens niet bij, want ook van de A-Klasse-sedan en de B-Klasse komt een plug-inhybride.

De aandrijflijn bestaat uit een 1,3-literbenzinemotor en een 102 pk sterke elektromotor. Het accupakket zit onder de kofferbakbodem, waardoor de extra bagageruimte daar komt te vervallen. Ook zal de laadvloer iets hoger liggen. Door de extra componenten werd de benzinetank iets kleiner en loopt de uitlaat niet tot aan de achterbumper, maar houdt die ter hoogte van de voorstoelen al op.

Opgegeven elektrische actieradius lijkt haalbaar

Volgens Mercedes heeft de plug-inhybride A-Klasse een volledig elektrische actieradius van "zeker 60 kilometer". Tijdens een korte meerijsessie onder nagenoeg ideale omstandigheden ontdekte AutoWeek dat het getal haalbaar is; de auto gaf na volledig volladen een elektrisch rijbereik van 62 kilometer aan.

Achter de laadklep, die op de rechterflank van de auto een exacte kopie van de tankklep aan de linkerkant is, bevindt zich een laadopening. Deze is geschikt voor de bekende Combo-stekker. Behalve een reguliere Type 2-kabel kan dus ook de CCS-stekker van een snellaadstation overweg met de plug-in A, en dat is voor een plug-inhybride best bijzonder.

Afhankelijk van de gebruikte laadpaal neemt het laden van de accu veertig minuten tot anderhalf uur in beslag, stellen de Mercedes-ingenieurs.

Auto bewaart stroom voor in de stad

De Mercedes A-Klasse-plug-inhybride kent verschillende rijstanden. Naast de gebruikelijke Comfort- en Sport-stand is er een modus om zo lang mogelijk elektrisch te rijden, wat zolang de stroomvoorraad strekt gebeurt tot 140 kilometer per uur. Ook in Comfort rijdt de auto zo veel mogelijk op stroom, maar wordt meer rekening gehouden met de omstandigheden.

Zoals we vaker zien bij dit soort auto's, houdt de A-Klasse rekening met de ingevoerde navigatiebestemming. Voert het laatste stuk door een stad, dan kan de auto zelf 'bedenken' dat een deel van de beschikbare stroom voor dat gedeelte van de rit moet worden bewaard.

De schakelflippers achter het stuurwiel zijn op het oog identiek aan die van alle andere A-Klasses, maar hebben hier een dubbele functie. Als de verbrandingsmotor draait, kan er gewoon mee worden geschakeld, maar als dat niet het geval is, dienen ze om de mate van regeneratief remmen in te stellen. Ook dit kan de auto automatisch, waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van de radar van de adaptieve cruisecontrol.

