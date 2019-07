Voor ruim twee derde van de Europese automobilisten is een diesel geen optie meer bij de aanschaf van een nieuwe auto. In Nederland leeft dit sentiment op basis van vorige week verschenen onderzoek het sterkst, aangezien acht op de tien ondervraagden aangeven geen diesel meer te zullen kopen. Zien de importeurs in Nederland dat terug?

De constateringen vloeien voort uit een in opdracht van verkoopportal AutoScout24 uitgevoerd onderzoek. Ook voor Italianen en Belgen lijkt diesel geen mogelijkheid meer; 65 procent zegt diesel niet langer als mogelijkheid te zien. In Duitsland (62 procent) en Frankrijk (60 procent) wordt dat sentiment gedeeld, net als in Spanje (59 procent).

Alleen in Oostenrijk zegt iets meer dan de helft van de respondenten (56 procent) diesel nog te zullen meewegen in hun keuze.

Moderne diesels stoten nauwelijks nog NOx uit

"Dieselauto's worden minder aantrekkelijk doordat er veel te doen is rondom dieselauto's, zoals de dieselgate, milieuzones en extra (fijnstof)toeslag. Echter is voor 37 procent van de Europese automobilisten het aanschaffen van een dieselauto nog steeds een optie. Hierbij valt op dat de bereidheid bij ons in Nederland met 19 procent het laagst is", zegt Rachel Gómez y Maseland, country manager van AutoScout24 in Nederland. Vorig jaar werd 35,9 procent van alle nieuw verkochte auto's in Europa afgeleverd met een dieselmotor.

De beperkte aankoopbereidheid van de Nederlandse automobilist was vorig jaar nog niet te zien in de officiële getallen. Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek had 15 procent van het totale aantal rijdende personenwagens in Nederland vorig jaar een dieselmotor. Brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging becijferden dat er op 1 januari 2018 ruim 1,36 miljoen stuks op kenteken stonden.

De twijfels van de consument rondom diesels en de maatregelen van lokale, regionale en nationale overheden tegen dergelijke voertuigen lijken bovendien vooral ingegeven door onderbuikgevoelens. Uit onderzoek van ADAC, de Duitse tegenhanger van de ANWB, blijkt namelijk dat moderne diesels nauwelijks nog stikstofoxiden (NOx) uitstoten.

Dieselwagens als de Mercedes-Benz C-Kasse, BMW 5-Serie, Opel Astra en Citroën Berlingo bleken bij een praktijktest minder dan 10 gram per kilometer uit te stoten, wat vergelijkbaar is met stadsauto's met benzinemotor.

Een BMW 520d behoort volgens ADAC tot de schoonste auto's in zijn soort. (Foto: AutoWeek)

'Boodschap blijven benadrukken'

"Onze diesels zijn bewezen schoon, dus er is wat dat betreft geen reden om niet voor een BMW-dieselmodel te kiezen. Waar we kunnen, zullen we die boodschap dan ook blijven benadrukken. Bij BMW verwachten we dat we de komende twintig jaar nog dieselmotoren zullen zien. De benzinemotor zal nog eens tien jaar langer blijven bestaan", aldus pr-manager Andrew Mason.

Bij Opel Nederland staan ze er ook zo in. "Gezien het feit dat moderne dieselmotoren nog maar zeer beperkte schadelijke emissies uitstoten en vanwege hun relatieve zuinigheid een gunstig effect hebben op de gemiddelde CO2-uitstoot, zal dit type verbrandingsmotoren de komende jaren ook nog een belangrijke rol blijven spelen in ons aanbod", zegt pr-manager Jeroen Maas.

"Wij zullen ons moderne dieselaanbod actief aan de man brengen, met aandacht voor het feit dat deze aandrijving hedendaags nauwelijks schadelijke emissies uitstoot en een zuinig alternatief is voor specifieke groepen zakelijke rijders", voegt Maas toe. Bij Opel lag het aandeel van diesel in januari 2017 op 15 procent. Vandaag de dag is dat volgens Maas ongeveer 10 procent.

Bij Citroën is men eveneens van mening dat dieselmotoren voor zakelijke rijders die veel kilometers maken een goed aanbod is. Ze zullen dat volgens pr-manager Anne Lobbes dan ook "actief onder de aandacht brengen".

"Met onze relatief schone en zuinige BlueHDi-motoren hebben we zeker nog een aanbod dat klanten een comfortabele vervoersoplossing biedt. We denken dan ook dat diesels de komende tijd verkocht blijven worden, al is het maar omdat deze motoren bij het halen van de toekomstige CO2-normen een belangrijke rol spelen", laat Lobbes weten.

Naast een elektrische Corsa komt er ook gewoon een Corsa met dieselmotor. (Foto: Opel)

Brandstofauto's zijn in Italië het minst in trek

In ons land zegt 63 procent een benzineauto te zullen verkiezen boven een voertuig met een andere brandstofsoort. Hybride is met 43 procent de tweede keus, gevolgd door elektrisch (41 procent).

In Italië, Frankrijk en Spanje gaat de voorkeur van de meerderheid echter uit naar een hybrideauto, in het laatstgenoemde land zelfs met 63 procent. Ook is men in Spanje enthousiast over elektrische auto's; voor 51 procent is het een te overwegen optie.

De traditionele benzine- en dieselauto's zijn in Italië het minst in trek als het op de aanschaf van een nieuw voertuig aankomt. Slechts 15 procent zegt een benzineauto te overwegen, terwijl diesel de aandacht van 34 procent heeft.

In Europa is er veel aandacht voor hybride. (Foto: Toyota)

Verschuiving naar plug-inhybrides

Jaguar Land Rover (JLR) levert traditiegetrouw veel dieselauto's, zo ook in Nederland. Bij de importeur zien ze echter wel degelijk een verschuiving, niet in de laatste plaats dankzij de volledig elektrische Jaguar I-pace.

"De huidige EU6-diesel-Ingenium-motoren behoren tot de schoonste motoren in hun klasse en leveren 20 tot 25 procent beter verbruik en CO2-uitstoot dan vergelijkbare benzine motoren. Voor Jaguar is momenteel ruim 25 procent van de geregistreerde auto's een diesel. Dit was rond de 80 procent, maar hierin zit ook het Jaguar I-Pace-effect. Voor Land Rover is het percentage diesel momenteel nog altijd 67 procent. Dit lag de 90 procent, maar ook hier hebben de voor Nederland interessant geprijsde plug-inhybridemodellen met lage CO2-uitstoot hun uitwerking gehad", aldus pr-manager Aldo van Troost.

Ook Mason ziet vanwege de lage uitstoot en gunstige exploitatiekosten bij BMW een duidelijke toename van de vraag naar plug-inhybridemodellen, die bij het merk inmiddels een volledig elektrisch rijbereik van ongeveer 80 kilometer hebben. "Eind dit jaar zal de BMW Group 500.000 geëlektrificeerde auto's op de weg hebben gezet."

Aan het onderzoek van AutoScout24 deden ruim zevenduizend autobezitters uit zeven landen mee, van wie 1.072 uit Nederland. De Europabrede analyse is gewogen op basis van het inwoneraantal van de zeven landen.

Ook grote SUV's als de Range Rover zijn als plug-in leverbaar. (Foto: JLR)

