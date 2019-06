Bentley viert dit jaar zijn eeuwfeest. Als onderdeel daarvan lanceert het speciale Centenary-voertuigen. De Continental GT Convertible Number 1 Edition is de derde en laatste auto uit die serie.

Met Continental GT Convertible Number 1 grijpt Bentley terug op de No. 1 Bentley Blower uit 1929. De speciale cabrio, waar honderd exemplaren van worden gebouwd, is te herkennen aan het getal '1' in de grille en de kleurstelling van de carrosserie en cabriokap.

Continental GT Convertible Number 1 wordt geleverd in Dragon Red II of Beluga, een kleur die het midden houdt tussen donkerblauw en paars. Als de auto in het rood gespoten wordt, krijgt deze een Beluga kap. Als de auto met de Beluga lak wordt besteld, dan krijgt het model een kap in de kleur Claret, een roodtint.

Andere herkenningspunten zijn het 18-karaats gouden embleem op de flanken van de auto, de gouden bedieningselementen in het interieur en de speciale 22-inch wielen. De Continental GT Convertible Number 1 wordt aangedreven door een 635 pk sterke twaalfcilinder benzinemotor. De prijs is niet bekend gemaakt.

