Drie linkse Duitse partijen zijn naar verluidt van plan om met maatregelen de groeiende populariteit van grote SUV's af te remmen, meldt Die Welt woensdag. De voertuigen staan bekend om het relatief hoge verbruik en de bijbehorende CO2-uitstoot.

Volgens het dagblad willen Die Linke, Die Grünen en de SPD met hogere bijtelling voor SUV's het aantal registraties terugbrengen. Zo'n 80 procent van de SUV-modellen in Duitsland worden zakelijk gereden.

Ingrid Remmers, die bij Die Linke verkeer in haar portefeuille heeft, noemt de voertuigen "overgemotoriseerde tanks".

"In plaats van minder vervuilende auto's te bouwen, legt de auto-industrie zich nu toe op grote, zware en juist meer vervuilende auto's. Het is absurd om een voertuig van 1.900 kilo in te zetten voor het vervoeren van een mens van gemiddeld 80 kilo."

Als het aan de genoemde partijen ligt, moeten SUV's ook door hoge toltarieven worden tegengewerkt. Daarnaast willen de partijen op EU-niveau afspraken maken over een soort SUV-quotum, waarbij moet worden vastgesteld hoeveel grote SUV's er maximaal mogen worden verkocht.

Mede door de populariteit van deze carrosseriesoort lag de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw geregistreerde personenwagens in Europa vorig jaar 2,4 gram per kilometer hoger dan in 2017. In Duitsland viel de gemiddelde uitstoot vorig jaar 2,9 gram per kilometer hoger uit.

