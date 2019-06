Opel heeft in navolging van de volledig elektrische Corsa nu ook het reguliere model onthuld. Die auto wordt traditiegetrouw met benzine- en dieselmotoren geleverd.

Het instapmodel krijgt een 75 pk sterke benzinemotor zonder turbo en een handgeschakelde vijfbak. Dezelfde krachtbron is er ook met turbo. In dat geval levert het blok desgewenst 100 of 130 pk. De 100 pk sterke motor zit gekoppeld aan een zesbak, terwijl een automaat tegen meerprijs leverbaar is. De 130 pk sterke krachtbron zit standaard aan de automaat vast. De dieselmotor is een 100 pk sterke 1,5-liter motor.

De nieuwe Corsa weegt in de basis 980 kilo en is daarmee ruim 100 kilo lichter dan zijn voorganger. Vooral de carrosserie en de motoren zijn een stuk lichter dan voorheen. Prijzen van de Corsa worden volgende maand bekend gemaakt. De auto verschijnt in het vierde kwartaal van dit jaar op de weg.

