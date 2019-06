Audi heeft de Q7 opgewaardeerd. Het uiterlijk van de SUV is aangepast en het interieur is verbeterd. Onderhuids zit voortaan standaard mild hybrid-techniek.

De gewijzigde Q7 is te herkennen aan anders ingedeelde koplampen, een nieuwe grille en een anders getekende voorbumper. Aan de achterzijde vertoont de auto voortaan gelijkenissen met de A6 Avant.

Binnen monteert Audi het volledig digitale dashboard zoals we dat kennen uit de A6, A7 en A8. De vernieuwde Q7 is aanvankelijk alleen met dieselmotoren leverbaar. Later volgen een benzineversie en een uitvoering met plug-inhybrideaandrijflijn. Prijzen volgen in een later stadium.

