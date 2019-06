Ford heeft de modelnaam 'Puma' afgestoft. Waar de naam eind vorige eeuw in gebruik was voor een kleine coupé, is Puma nu de benaming voor de compacte SUV waarmee het merk wil concurreren met auto's als de Renault Captur.

De nieuwe Puma staat op een verlengde en verbrede versie van het Fiesta-platform. De SUV is 14 centimeter langer en komt uit op 4,19 in lengte. De bagageruimte meet 456 liter en is daarmee fors groter dan die van de concurrentie. 80 liter van het genoemde volume zit in de ruimte onder de laadvloer.

De Puma krijgt de beschikking over mild hybrid-techniek, wat gekoppeld zit aan een 1,0-liter driecilinder benzinemotor met 100 of 125 pk. Daarnaast levert Ford een 90 pk benzineblok en een 120 pk sterk dieselkrachtbron.

In tegenstelling tot de recent onthulde concurrent van Peugeot, de nieuwe 2008, komt er geen volledig elektrische versie van de Puma. De nieuwe SUV loopt in Roemenië van de band en wordt later dit jaar leverbaar.

