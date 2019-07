Bijna drie kwart van de Nederlandse vakantiegangers krijgt bij het ophalen van een huurauto te maken met druk om extra verzekeringen af te sluiten, met een negatieve ervaring als gevolg. Dat het mogelijk geen overbodige luxe is, blijkt uit het feit dat bijna een derde autorijden in het buitenland niet gemakkelijk vindt.

Uit onderzoek van vergelijkingssite Autoverzekering.nl blijkt dat 31 procent van de ondervraagden het 'best spannend' vindt om in het buitenland achter het stuur te zitten. Een kwart van de respondenten heeft weleens een ongeluk gehad onderweg.

'Bestudeer goed wat wel en niet gedekt wordt'

"Een ongeluk is nooit uit te sluiten, daarom is het belangrijk dat automobilisten goed verzekerd de weg op gaan, ook in het buitenland. Bestudeer van tevoren goed wat wel en niet gedekt wordt door je autoverzekering. Schade die is toegedaan door anderen dekt een WA-verzekering, maar pech valt vaak onder de reisverzekering. Bestudeer de voorwaarden van tevoren dan ook goed om verrassingen te vermijden", aldus Frederik van der Veen, CEO van de vergelijkingssite.

Belangrijke oorzaken voor afleiding onderweg zijn volgens de onderzoekers irritatie en vermoeidheid. De voornaamste bron van irritatie is commentaar op de rijstijl. Vermoeidheid speelt 15 procent van de ondervraagden parten. Zij gaven aan dat ze weleens achter het stuur plaatsnemen als ze nog slaperig zijn. Onder jongeren is dit percentage ruim tweemaal zo hoog.

Veel automobilisten gaan toch rijden als ze moe zijn. (Foto: ThinkStock)

Veel negatieve ervaringen met verhuurmaatschappijen

Het is misschien wel om die reden dat 70 procent van vakantiegangers aan de balie van de verhuurmaatschappij aanvullende verzekeringen krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de Duitse autohuurspecialist Sunny Cars. Lang niet iedereen vind dit prettig en meer dan de helft van de respondenten geeft dan ook aan weleens een negatieve ervaring met een verhuurder te hebben gehad.

11 procent van de ondervraagden zegt aan de balie zo veel druk van de medewerker te ervaren dat ze het idee hadden de auto niet mee te kunnen krijgen zonder extra verzekeringen. In veel gevallen gaat het dan om de afkoop eigen risico bij schade en diefstal. Ruim een derde houdt voet bij stuk en gaat niet bij de verhuurbalie weg voordat ze de garantie hebben dat ze het voertuig meekrijgen zonder onvoorziene kosten.

Klanten ervaren druk van baliemedewerkers om extra verzekeringen te nemen. (Foto: 123RF)

Klacht indienen te veel moeite

"Als je weet dat je de verzekering niet nodig hebt, zeg dan nee als het wordt aangeboden. Mocht je er met de lokale verhuurder niet uitkomen, neem dan altijd contact op met degene bij wie je hebt gehuurd", zegt Hans Knottnerus, managing director van Sunny Cars in Nederland, België en Frankrijk.

Lang niet iedereen doet dat. Uit het onderzoek dat Sunny Cars heeft laten uitvoeren, blijkt dat niet meer dan 30 procent de telefoon pakt om met bijvoorbeeld het reisbureau of tussenpersoon te bellen. Ook dienen maar weinig mensen een klacht in; slechts 24 procent gaat hiertoe over. Voor de meeste mensen is het te veel moeite.

Knottnerus raadt dan ook aan alles voor het vertrek vast te regelen, wat vaak ook nog goedkoper is dan aan de balie. "Hoe beter je het vooraf hebt geregeld, hoe kleiner de kans op extra kosten en vaak ook op vervelende ervaringen."