Het Nederlandse bedrijf Lightyear heeft op dinsdagmorgen bij zonsopkomst zijn eerste prototype van een elektrische auto gelanceerd die ontworpen is als zonneauto, dus met zonnecellen. Dankzij zonne-energie zou de Lightyear One, zoals de auto heet, langer zonder laadsessies kunnen.

De Lightyear One is het geesteskind van oud-studenten van de TU Eindhoven die betrokken waren bij het Solar Team dat in 2013, 2015 en in 2017 de Bridgestone World Solar Challenge wist te winnen.

De Lightyear One is dan ook rijkelijk voorzien van zonnecellen, die in totaal bijna 5 vierkante meter van het oppervlak beslaan. De fabrikant belooft dat het veiligheidsglas van de zonnecellen sterk genoeg is om er overheen te lopen.

Auto komt tot 800 kilometer ver

Een gunstig gewicht en een goede stroomlijn zorgen voor een laag stroomverbruik en daarmee een grotere actieradius. De makers houden de capaciteit van het accupakket vooralsnog onder de pet, net als het gewicht. Naar verluidt weegt de Lightyear One minder dan 1.500 kilo.

Dankzij de zonne-energie moet de auto volgens de makers tot 725 kilometer ver kunnen komen. In de winter op de snelweg rijden met de verwarming aan resulteert in een rijbereik van zo'n 400 kilometer. Onder ideale omstandigheden ligt 800 kilometer binnen bereik.

De makers verwachten dat je gemiddeld tussen de 50 en 70 kilometer per dag op zonne-energie kan rijden met de Lightyear One. De topsnelheid is vanwege de speciale banden gelimiteerd op 160 kilometer per uur.

Tot wel drie maanden zonder laadsessie

Bij een jaarkilometrage van 20.000 kilometer moet je volgens Lightyear onder ideale omstandigheden 40 procent van die kilometers op zonne-energie kunnen afleggen.

Daarbij ben je wel afhankelijk van de lichtintensiteit. Volgens een tabel op de website van Lightyear zou je daarom in januari in Nederland slechts 154 kilometer in de maand op zonne-energie kunnen te rijden, terwijl dat in juli kan oplopen tot 1.190 kilometer.

In zonnigere oorden zoals Portugal of Hawaii zou je in het gunstigste geval bijna drie maanden zonder laadsessie aan een laadpaal kunnen, aldus Lightyear.

Auto kan ook aan de stekker

Uiteraard kan de auto ook gewoon thuis aan de stekker. Aan het stopcontact krijg je er per uur tot 40 kilometer aan actieradius bij. Aan een snellader zit je na een uur laden alweer op een rijbereik van 550 kilometer.

Het Nederlandse merk hoopt in 2021 jaar de eerste exemplaren van de Lightyear One uit te leveren. Een auto uit de eerste serie van 500 stuks is te reserveren via de website voor 119.000 euro, exclusief belastingen. Het leasebedrag per maand komt uit op zo'n 1.879 euro, aldus de fabrikant.

Uiteindelijk streeft Lightyear naar een productieaantal van 1.500 exemplaren per jaar.

Kijk ook op AutoWeek.nl