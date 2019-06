Audi heeft de afgelopen maanden zijn snelle S-modellen stuk voor stuk voorzien van een dieselmotor. De volgende sportieve dieselauto staat alweer klaar: de SQ8 TDI.

De SQ8 krijgt de beschikking over een 450 pk sterke dieselmotor. Daarmee accelereert de SUV in 4,8 seconden naar 100 kilometer per uur. De topsnelheid is elektronisch afgeregeld op 250 kilometer per uur. Om het brandstofverbruik te drukken past Audi mild hybrid-techniek toe.

De nieuwe SQ8 TDI heeft adaptieve luchtvering met instelbare dempers. De rijhoogte varieert met maximaal 9 centimeter. Vanbuiten is de auto te herkennen aan zijn grille met dubbele lamellen en matzilverkleurige omlijsting. De SUV staat op lichtmetalen wielen van 21 inch, al zijn de grote exemplaren van 22 inch ook leverbaar.

De Q8 waar de SQ8 op gebaseerd is, was al leverbaar met een benzine- en twee dieselmotoren. Het krachtigste dieselblok leverde tot de komst van de SQ8 286 pk. Eerder dit jaar werden de S4, S5, S6 en S7 al voorzien van een dieselmotor.

De nieuwe Audi SQ8 TDI wordt eind deze zomer in Nederland verwacht.

