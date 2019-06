In Den Haag worden sinds kort waterstofauto's ingezet als onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De voertuigen worden gebruikt om personen met een beperking die niet zelfstandig kunnen reizen van A naar B te brengen.

De vloot van Noot Personenvervoer bestaat uit 35 exemplaren van de Toyota Mirai. Het bedrijf heeft daarmee de primeur van de eerste waterstoftaxivloot in Nederland. De Mirai komt op een volle tank ongeveer 500 kilometer ver.

De waterstofauto's worden nu nog bijgevuld in Rhoon, maar later dit jaar kan dat vermoedelijk ook in Den Haag. De Toyota Mirai waterstofauto is ook gewoon te koop. Het model staat voor 80.950 euro in de prijslijst.

Nederland is vooralsnog geen voorloper op het gebied van waterstof. In Duitsland loopt het aantal waterstofstations echter snel op. Inmiddels zijn er zeventig waterstoftankstations operationeel en voor het einde van het jaar moeten dat er honderd zijn.

Mogelijk komt er snel schot in de zaak in ons land, aangezien koning Willem-Alexander later deze week een nieuwe waterstofinstallatie zal openen in Groningen. Met de installatie wordt groene stroom omgezet in waterstof.

