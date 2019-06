Aston Martin heeft bekendgemaakt welke modellen in de aanstaande nog naamloze James Bond-film te zien zullen zijn. Naast de legendarische DB5 zullen ook de Aston Martin V8 uit The Living Daylights en de nieuwe Valhalla hun opwachting maken.

De rol van de Valhalla is een bijzondere, aangezien de auto nog niet in productie is. Het model werd in maart van dit jaar voor het eerst getoond op de Autosalon van Genève, toen nog onder de naam AM-RB 003. Aston Martin werkt voor de ontwikkeling van de Valhalla samen met Red Bull Advanced Technologies.

Naast de Valhalla keert de Aston Martin V8 terug op het witte doek. De auto was voor het laatst te zien in The Living Daylights uit 1987, toen met acteur Timothy Dalton in de rol van James Bond.

Tot slot maakt de legendarische Aston Martin DB5 zijn opwachting. Dat model is sinds zijn debuut in de film Goldfinger uit 1964 niet meer weg te denken uit de filmserie. De DB5 was in ten minste acht films te zien, waaronder GoldenEye (1995) en Skyfall (2012).