Met de zomervakantie in het vooruitzicht is de kans aannemelijk dat veel mensen de komende weken een groot aantal landen zullen bezoeken, vaak met de auto. In de verschillende landen gelden verschillende regels wat betreft de verplichte veiligheidsuitrusting. Hieronder een overzicht.

In Nederland heeft de automobilist het relatief makkelijk, aangezien zaken als een veiligheidshesje, reservelampen of een gevarendriehoek niet verplicht zijn. Wel moet je in het geval van pech je medeweggebruikers kunnen waarschuwen. Als je alarmlichten het niet meer doen, heb je dus wel een gevarendriehoek nodig. Dat is dus een product dat je maar beter bij je kunt hebben.

Wat je nodig hebt in de meest gangbare vakantiebestemmingen en de landen op de route, lees je hieronder. Meer informatie vind je onder meer op de website van de ANWB.

Zwarte zaterdag in Frankrijk (Foto: AFP)

Autoroute du Soleil

De Autoroute du Soleil verwijst naar de populaire route van Parijs naar Marseille. Veel Nederlanders reizen via deze noord-zuidroute naar hun vakantiebestemming in Zuid-Frankijk of Spanje. Onderweg geen opvallende zaken onder hetgeen je verplicht bij je moet hebben.

België Gevarendriehoek

Veiligheidshesje (ook verplicht voor bestuurder bij pech)

Verbanddoos en brandblusser (alleen auto’s met Belgisch kenteken)

Druk op de weg: 13, 19, 20 en 21 juli en 2, 10, 15, 17, 18 en 24 augustus

Luxemburg Gevarendriehoek

Veiligheidshesje (verplicht voor bestuurder bij pech)

Frankrijk Gevarendriehoek

Veiligheidshesje (verplicht voor bestuurder bij pech)

Druk op de weg: 6, 13 ,14 20, 21 26 27 en 28 juli en 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 24 en 31 augustus

Spanje Gevarendriehoek (twee bij een Spaans kenteken)

Veiligheidshesje (alleen bij Spaans kenteken, verplicht voor bestuurder bij pech)

Druk op de weg: 6, 13, 20 en 27 juli en 3, 10, 17, 24 en 31 augustus

De Alpen over

De route richting Italië loopt veelal via de beruchte Gotthardtunnel in Zwitserland. Daar loop je steevast vertraging op. Het filerecord staat op ongeveer 28 kilometer met een wachttijd van ruim vijf uur. Weet dat als je via buurland Oostenrijk rijdt, je een verbanddoos bij je moet hebben.

Duitsland Verbanddoos (alleen bij Duits kenteken)

Gevarendriehoek (alleen bij Duits kenteken)

Veiligheidshesje (alleen bij Duits kenteken, verplicht voor bestuurder bij pech)

Druk op de weg: 5, 6, 7, 12, 13, 19, 20, 21, 26, 27 en 28 juli en alle weekenden in augustus plus 2, 9, 14 en 16 augustus

Oostenrijk Verbanddoos

Gevarendriehoek

Veiligheidshesje (verplicht voor bestuurder bij pech)

Druk op de weg: 6, 13, 19, 20, 21, 26, 27 en 28 juli en alle weekenden in augustus plus 2, 9 en 16 augustus

Zwitserland Gevarendriehoek

Druk op de weg: 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 en 31 juli en alle weekenden in augustus plus 1, 9, 15 en 30 augustus

Italië Gevarendriehoek

Veiligheidshesje

Druk op de weg: 6, 13, 20, 26, 27, 28 en 29 juli en alle weekenden in augustus plus 2, 9, 14, 15 en 30 augustus

Een file voor een van de tunnels in de Alpen. (Foto: Hollandse Hoogte)

Naar de Balkan

In Slovenië en Kroatië heb je als automobilist reservelampen nodig. In de praktijk zal het wel loslopen, aangezien veel moderne auto’s inmiddels led-verlichting hebben. In dat geval geldt de verplichting niet. In Slovenië geldt de regel alleen voor auto’s met een Sloveens kenteken. Controleer daarom op reservelampen als je in een huurauto stapt.

Slovenië Verbanddoos (alleen bij Sloveens kenteken)

Gevarendriehoek

Reservelampjes (alleen bij Sloveens kenteken)

Kroatië Verbanddoos

Gevarendriehoek

Veiligheidshesje (verplicht voor bestuurder bij pech)

Reservelampen (tenzij auto xenon- of led-verlichting heeft)

Kroatië is een populaire vakantiebestemming. (Foto: ANP)

Richting het oosten

Lang niet alle moderne auto's hebben de beschikking over een reservewiel. Als je richting het oosten gaat, dan doe je er daarom goed aan ervoor te zorgen dat je in ieder geval een bandenreparatieset bij je hebt.

Tsjechië Verbanddoos

Gevarendriehoek

Veiligheidshesje (verplicht voor bestuurder bij pech)

Reservewiel of bandenreparatieset

Slowakije Verbanddoos

Gevarendriehoek

Reservewiel of bandenreparatieset

Het grensgebergte tussen Slowakije en Polen. (Foto: AFP)