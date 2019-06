Peugeot heeft de nieuwe 2008 gepresenteerd, waar tevens een volledig elektrische versie van is onthuld. Het is na de e-208 alweer de tweede elektrische auto van het Franse merk.

De elektrische e-2008 deelt zijn aandrijflijn met de e-208 en de eveneens elektrische Opel Corsa-e. Dat betekent een accupakket van 50 kWh en een 136 pk sterke elektromotor.

Door zijn hogere koetswerk komt de nieuwe e-2008 van Peugeot echter minder ver op een acculading dan de e-208, namelijk 310 kilometer tegenover 340 kilometer.

Stuk groter geworden

De nieuwe Peugeot 2008 is 14 centimeter langer dan zijn voorganger en meet voortaan 4,30 meter in lengte. De bagageruimte omvat 434 liter.

Het nieuwe model vertoont uiterlijke gelijkenissen met de Peugeot 3008 en 508. Ook binnenin zijn kenmerken van andere modellen te zien, waaronder een digitaal instrumentarium, een aanraakscherm van 10 inch voor het infotainmentsysteem en een elektronische handrem. De voordeligste versie krijgt echter nog gewoon analoge tellers en een conventionele handrem.

De elektrische 2008 komt in de loop van 2020 op de markt, terwijl de 2008 met benzine- en dieselmotoren al begin volgend jaar in de showroom staan. De benzine-versie is leverbaar met 100, 130 of 155 pk. De 1.5 BlueHDi-dieselmotor is er met 100 of 130 pk.

