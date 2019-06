De importeurs van Opel en Kia hebben de prijzen van hun nieuwe elektrische modellen bekendgemaakt, te weten de Corsa-e en de e-Soul.

De elektrische Opel Corsa-e verschijnt in eerste instantie als speciale launch edition met extra uitrusting. Het model kost 34.999 euro en komt in maart 2020 naar Nederland. In juli volgend jaar volgt een voordeligere versie, die net als de introductie-uitvoering een opgegeven actieradius van 330 kilometer heeft.

De elektrische Kia e-Soul verschijnt al in januari en kost minimaal 42.995 euro. De Kia heeft een 64 kWh groot accupakket, waarmee je volgens de fabrikant 452 kilometer ver moet kunnen komen. Er komt ook een extra rijk uitgeruste ExecutiveLine-versie, waar Kia 44.995 euro voor vraagt.

De elektrische Kia e-Soul kost minimaal 42.995 euro. (Foto: AutoWeek)

Bij Nissan is de volledig elektrische Leaf voortaan vanaf 36.990 euro in plaats van 38.940 euro verkrijgbaar. Het betreft de 40 kWh Acenta-uitvoering, wat tevens een klein offer vraagt: de auto heeft namelijk een 3,6 kW-laadaansluiting in plaats van de 6,6 kW-versie. Die aansluiting vraagt een extra investering van 1.000 euro. Nissan zegt dat de auto tot 270 kilometer ver komt.

Er is sinds kort ook een Leaf met een 62 kWh groot accupakket, waarmee het model volgens Nissan 385 kilometer ver komt. Deze auto kost minimaal 45.850 euro.

