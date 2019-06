Porsche introduceert met de 718 Spyder en 718 Cayman GT4 twee nieuwe sportwagens op één dag. In beide gevallen gaat het om een nieuw topmodel voor de reeks. De modellen delen dezelfde technische basis: een 420 pk sterke zescilinderbenzinemotor.

De motor is afgeleid van de krachtbron van de nieuwe Porsche 911. Voor de 718 GT4 betekent het vermogen van 420 pk een winst van 35 pk ten opzichte van het vorige model.

De 718 Spyder gaat er 45 pk op vooruit in vergelijking met zijn voorganger. De motor is in beide gevallen gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak.

Zowel de 718 Spyder als de 718 Cayman GT4 accelereert in 4,4 seconden naar 100 kilometer per uur. De open Spyder-versie heeft een topsnelheid van 301 kilometer per uur, terwijl de Cayman GT4 doorloopt tot 304 kilometer per uur.

De laatstgenoemde wagen is met het optionele Clubsport-pakket ook geschikt te maken voor circuitgebruik. Een rolkooi achterin, zespuntsgordels en een brandblusser maken deel uit van het pakket. Tegen meerprijs zijn voor beide modellen keramische remschijven leverbaar.

De nieuwe Porsche 718 Spyder gaat in Nederland 148.500 euro kosten, de 718 Cayman GT4 151.400 euro. De modellen zijn per direct te bestellen.

