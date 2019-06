Renault heeft de opvolger van de volledig elektrische Zoe onthuld. De auto beschikt voortaan over een 52 kWh-accupakket, waarmee volgens de fabrikant een rijbereik van 390 kilometer mogelijk is.

De opgegeven actieradius van 390 kilometer zou een winst van 90 kilometer ten opzichte van het huidige model betekenen.

Bovendien zou de nieuwe Zoe daarmee verder komen dan de recent geïntroduceerde concurrenten van Opel en Peugeot. De elektrische Corsa en 208 komen volgens de fabrieksopgave respectievelijk 330 en 340 kilometer ver.

Renault wijst er tevens op dat het zowel een wisselstroomlaadmogelijkheid (tot 22 kW) als een gelijkstroomlaadmogelijkheid (tot 50 kW) biedt. Daarnaast kan de auto nu via een zogeheten CCS-aansluiting laden.

Bij snellaadstations kan er zo in een half uur tot 150 kilometer aan rijbereik bijgeladen worden. Aan openbare laadpalen met een laadvermogen van 22 kW heb je na een uur ongeveer 125 kilometer aan actieradius erbij.

De Zoe heeft twee rijstanden, B en D. In de eerste stand remt de auto sterker af bij het loslaten van het stroompedaal, waardoor je de rem nauwelijks meer nodig hebt. De D-stand is voor op de snelweg. De elektromotor van de nieuwe Renault Zoe levert 135 pk, waarmee een topsnelheid van 140 kilometer per uur mogelijk is.

De nieuwe Zoe komt volgens de fabrikant verder dan de concurrentie (Foto: Renault)

Uiterlijk niet schokkend anders

Net als bij de nieuwe Renault Clio zijn ook de wijzigingen aan het uiterlijk van de Zoe minimaal, met name aan de achterzijde van de auto. Aan de voorkant vallen de anders ingedeelde koplampen en de nieuwe bumper op.

Het interieur van de nieuwe Zoe is wel duidelijk anders ten opzichte van dat van zijn voorganger. De auto heeft een digitaal instrumentarium en net als in de Clio is er op de middenconsole plaats ingeruimd voor een rechtopstaand infotainmentscherm.

De eerste Renault Zoe verscheen in 2012. Vier jaar later kreeg de auto een update en een groter accupakket. Daarmee werd het rijbereik vergroot van 150 naar ongeveer 300 kilometer.

Het nieuwe model verschijnt nog voor het einde van het jaar op de weg, waarmee de Zoe de genoemde concurrenten van Opel en Peugeot voorblijft.

Het interieur van de Zoe is helemaal nieuw (Foto: Renault)

